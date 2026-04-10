Швидкі салати на Великдень: 5 рецептів, які зникають зі столу першими

Якщо хочеться накрити святковий стіл без зайвого клопоту — ці салати стануть ідеальним рішенням. Вони готуються швидко, виглядають апетитно та поєднують у собі простоту й насичений смак. Саме такі страви першими зникають зі столу, залишаючи після себе лише порожні тарілки та задоволених гостей.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Салат №1 — з тунцем і огірком

Вам знадобиться:

огірки — 2 шт.;

яйця — 4 шт.;

тунець — 1 банка;

кукурудза — 1 банка;

майонез — за смаком;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Огірки та варені яйця нарізати кубиками, додати тунець без рідини та кукурудзу. Додати майонез, приправити сіллю і перцем, перемішати до ніжної консистенції.

Салат №2 — з ковбасою і сиром

Вам знадобиться:

огірок — 1 шт.;

ковбаса або шинка — 200 г;

яйця — 2 шт.;

сир твердий — 100 г;

майонез — за смаком;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Огірок, ковбасу, яйця та сир нарізати соломкою або кубиками. Додати майонез, спеції та добре перемішати до однорідності.

Салат №3 — з крабовими паличками та апельсином

Вам знадобиться:

крабові палички — 200 г;

апельсин — 1 шт.;

яйця — 3 шт.;

кукурудза — 0,5 банки;

часник — 1 зубчик;

майонез — за смаком.

Спосіб приготування

Крабові палички та яйця нарізати, апельсин очистити від плівок і подрібнити. Додати кукурудзу, часник і майонез, обережно перемішати.

Салат №4 — з курячою печінкою

Вам знадобиться:

куряча печінка — 300–400 г;

перець солодкий — 1–2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

майонез — за смаком;

сіль, перець — за смаком;

оцет — 1 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Печінку обсмажити до готовності та нарізати. Цибулю замаринувати з оцтом і цукром. Змішати з печінкою та нарізаним перцем, додати майонез і спеції, перемішати.

Салат №5 — з руколою, виноградом і фетою

Вам знадобиться:

рукола — 1 пучок;

виноград — 250 г;

оливки — 140 г;

сир фета — 250 г;

оливкова олія — 2 ст. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

гірчиця зерниста — 1 ч. л.

Спосіб приготування

У тарілку викласти руколу, виноград, оливки та сир. Додати заправку з оливкової олії, лимонного соку та гірчиці, акуратно перемішати.

