Швидкі салати на Великдень: 5 рецептів, які зникають зі столу першими
Якщо хочеться накрити святковий стіл без зайвого клопоту — ці салати стануть ідеальним рішенням. Вони готуються швидко, виглядають апетитно та поєднують у собі простоту й насичений смак. Саме такі страви першими зникають зі столу, залишаючи після себе лише порожні тарілки та задоволених гостей.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Салат №1 — з тунцем і огірком
Вам знадобиться:
- огірки — 2 шт.;
- яйця — 4 шт.;
- тунець — 1 банка;
- кукурудза — 1 банка;
- майонез — за смаком;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Огірки та варені яйця нарізати кубиками, додати тунець без рідини та кукурудзу.
- Додати майонез, приправити сіллю і перцем, перемішати до ніжної консистенції.
Салат №2 — з ковбасою і сиром
Вам знадобиться:
- огірок — 1 шт.;
- ковбаса або шинка — 200 г;
- яйця — 2 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- майонез — за смаком;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Огірок, ковбасу, яйця та сир нарізати соломкою або кубиками.
- Додати майонез, спеції та добре перемішати до однорідності.
Салат №3 — з крабовими паличками та апельсином
Вам знадобиться:
- крабові палички — 200 г;
- апельсин — 1 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- кукурудза — 0,5 банки;
- часник — 1 зубчик;
- майонез — за смаком.
Спосіб приготування
- Крабові палички та яйця нарізати, апельсин очистити від плівок і подрібнити.
- Додати кукурудзу, часник і майонез, обережно перемішати.
Салат №4 — з курячою печінкою
Вам знадобиться:
- куряча печінка — 300–400 г;
- перець солодкий — 1–2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- майонез — за смаком;
- сіль, перець — за смаком;
- оцет — 1 ст. л.;
- цукор — 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Печінку обсмажити до готовності та нарізати. Цибулю замаринувати з оцтом і цукром.
- Змішати з печінкою та нарізаним перцем, додати майонез і спеції, перемішати.
Салат №5 — з руколою, виноградом і фетою
Вам знадобиться:
- рукола — 1 пучок;
- виноград — 250 г;
- оливки — 140 г;
- сир фета — 250 г;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- гірчиця зерниста — 1 ч. л.
Спосіб приготування
- У тарілку викласти руколу, виноград, оливки та сир.
- Додати заправку з оливкової олії, лимонного соку та гірчиці, акуратно перемішати.
