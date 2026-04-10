Головна Смак Швидкі салати на Великдень: 5 рецептів, які зникають зі столу першими

Швидкі салати на Великдень: 5 рецептів, які зникають зі столу першими

Дата публікації: 10 квітня 2026 21:04
Салати на столі. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться накрити святковий стіл без зайвого клопоту — ці салати стануть ідеальним рішенням. Вони готуються швидко, виглядають апетитно та поєднують у собі простоту й насичений смак. Саме такі страви першими зникають зі столу, залишаючи після себе лише порожні тарілки та задоволених гостей.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Салат №1 — з тунцем і огірком

Салат з тунцем та огірком. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

  • огірки — 2 шт.;
  • яйця — 4 шт.;
  • тунець — 1 банка;
  • кукурудза — 1 банка;
  • майонез — за смаком;
  • сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

  1. Огірки та варені яйця нарізати кубиками, додати тунець без рідини та кукурудзу. 
  2. Додати майонез, приправити сіллю і перцем, перемішати до ніжної консистенції.

Салат №2 — з ковбасою і сиром

Салат з ковбасою та сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

  • огірок — 1 шт.;
  • ковбаса або шинка — 200 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сир твердий — 100 г;
  • майонез — за смаком;
  • сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

  1. Огірок, ковбасу, яйця та сир нарізати соломкою або кубиками. 
  2. Додати майонез, спеції та добре перемішати до однорідності.

Салат №3 — з крабовими паличками та апельсином

Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

  • крабові палички — 200 г;
  • апельсин — 1 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • кукурудза — 0,5 банки;
  • часник — 1 зубчик;
  • майонез — за смаком.

Спосіб приготування

  1. Крабові палички та яйця нарізати, апельсин очистити від плівок і подрібнити. 
  2. Додати кукурудзу, часник і майонез, обережно перемішати.

Салат №4 — з курячою печінкою

Салат з курячою печінкою. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

  • куряча печінка — 300–400 г;
  • перець солодкий — 1–2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • майонез — за смаком;
  • сіль, перець — за смаком;
  • оцет — 1 ст. л.;
  • цукор — 1 ч. л.

Спосіб приготування

  1. Печінку обсмажити до готовності та нарізати. Цибулю замаринувати з оцтом і цукром. 
  2. Змішати з печінкою та нарізаним перцем, додати майонез і спеції, перемішати.

Салат №5 — з руколою, виноградом і фетою

Салат з фетою. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

  • рукола — 1 пучок;
  • виноград — 250 г;
  • оливки — 140 г;
  • сир фета — 250 г;
  • оливкова олія — 2 ст. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • гірчиця зерниста — 1 ч. л.

Спосіб приготування

  1. У тарілку викласти руколу, виноград, оливки та сир. 
  2. Додати заправку з оливкової олії, лимонного соку та гірчиці, акуратно перемішати.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
