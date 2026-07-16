Быстрый домашний квас из каркаде: рецепт напитка для жаркой погоды
В жару всегда хочется освежающего домашнего напитка, и этот квас с каркаде станет отличной альтернативой магазинным лимонадам. Готовится он из доступных ингредиентов, а благодаря естественному брожению приобретает легкие пузырьки и яркий вкус. Достаточно лишь немного подождать — и уже на следующий день можно наслаждаться прохладным домашним квасом.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- каркаде — 3 ст. л.;
- сахар — 1 стакан (250 г);
- лимонная кислота — ½ ч. л.;
- кипяток — 1 л;
- охлажденная кипяченая вода — 1,5 л;
- сухие дрожжи — 1 ч. л.;
- изюм — 10–15 шт.
Способ приготовления
- Каркаде, сахар и лимонную кислоту залить кипятком.
- Хорошо перемешать и оставить до полного остывания.
- Процедить настой в 3-литровую банку, долить охлажденную кипяченую воду, добавить сухие дрожжи и промытый изюм.
- Накрыть банку салфеткой и оставить в тёплом месте примерно на сутки для брожения.
- После появления пузырьков аккуратно перелить квас в другую емкость, чтобы отделить осадок.
- Хорошо охладить напиток в холодильнике и подавать холодным.
Квас получается освежающим, лёгким, с приятной кислинкой и естественной газировкой.
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