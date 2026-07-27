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Быстрый пирог с абрикосами "Золото": тесто замешивается за 4 минуты

27 июля 2026 03:04
Пирог с абрикосами. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Этот пирог с абрикосами станет настоящей находкой в сезон фруктов. Тесто готовится буквально за несколько минут, а сочные абрикосы делают выпечку нежной, ароматной и невероятно вкусной. Идеальный десерт к чаю для всей семьи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сливочное масло — 90 г;
  • мука — 2 стакана;
  • сахар — 1 стакан;
  • яйца — 3 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • ванильный сахар или ванилин — по вкусу;
  • абрикосы — по размеру формы;
  • сахарная пудра — по желанию.
Тесто и абрикосы. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с сахаром до пышности, добавить сметану, растопленное масло и ваниль.
  2. Постепенно всыпать муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто.
  3. Абрикосы помыть, разрезать пополам и удалить косточки.
  4. Форму застелить пергаментом, выложить абрикосы срезом вверх и залить их тестом.
  5. Выпекать пирог при 180 °C примерно 30–35 минут до сухой шпажки.

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