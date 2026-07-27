Быстрый пирог с абрикосами "Золото": тесто замешивается за 4 минуты

Пирог с абрикосами. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Этот пирог с абрикосами станет настоящей находкой в сезон фруктов. Тесто готовится буквально за несколько минут, а сочные абрикосы делают выпечку нежной, ароматной и невероятно вкусной. Идеальный десерт к чаю для всей семьи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сливочное масло — 90 г;

мука — 2 стакана;

сахар — 1 стакан;

яйца — 3 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 10 г;

ванильный сахар или ванилин — по вкусу;

абрикосы — по размеру формы;

сахарная пудра — по желанию.

Тесто и абрикосы. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром до пышности, добавить сметану, растопленное масло и ваниль. Постепенно всыпать муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто. Абрикосы помыть, разрезать пополам и удалить косточки. Форму застелить пергаментом, выложить абрикосы срезом вверх и залить их тестом. Выпекать пирог при 180 °C примерно 30–35 минут до сухой шпажки.

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