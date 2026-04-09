Чем полезна квашеная капуста: нужно знать, кому нельзя ее есть

Квашеная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Квашеная капуста уже не первый год снова возвращает себе популярность и недаром — этот простой продукт имеет мощное воздействие на организм. Она сочетает доступность, насыщенный вкус и доказанную пользу для здоровья. Но вместе с преимуществами важно знать и о возможных ограничениях, чтобы получить максимум пользы без вреда.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Натуральный пробиотик

Квашеная капуста — это не просто простая закуска, а настоящий функциональный продукт, который сочетает вкус и пользу. В процессе ферментации она обогащается молочнокислыми бактериями, которые естественно поддерживают баланс кишечной микрофлоры. Именно поэтому ее часто называют натуральным пробиотиком.

Интересно, что уровень витамина С в квашеной капусте может сохраняться даже лучше, чем в свежей, особенно в зимний период. А ещё она содержит тартроновую кислоту — вещество, которое может замедлять превращение углеводов в жир, что делает продукт популярным среди тех, кто контролирует вес.

В разных культурах мира квашеные овощи имеют особое значение.

Например, в Корее аналогом является кимчи, которое входит в ежедневный рацион и считается одним из секретов долголетия.

В Германии квашеная капуста известна как традиционное блюдо, которое часто подают к мясным блюдам.

В Украине же она издавна была неотъемлемой частью зимнего стола и помогала пережить холодный сезон без дефицита витаминов.

Регулярное потребление квашеной капусты способствует укреплению иммунитета, улучшает пищеварение, помогает поддерживать нормальный вес и положительно влияет на состояние кожи и волос. Благодаря витаминам группы B она также поддерживает нервную систему и помогает лучше справляться со стрессом.

Салат с квашеной капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Кому стоит ограничить употребление квашеной капусты

В то же время важно учитывать, что этот продукт подходит не всем. Из-за высокого содержания соли и органических кислот квашеную капусту стоит ограничить людям с повышенной кислотностью желудка, гипертонией, заболеваниями почек, а также во время обострения гастрита или язвенной болезни.

Осторожность нужна и для маленьких детей, ведь их организм может чувствительно реагировать на такой продукт.

Если есть необходимость уменьшить количество соли, капусту можно перед употреблением слегка промыть или приготовить с меньшим ее количеством. В любом случае, умеренность и внимательное отношение к собственному организму — лучший подход.

