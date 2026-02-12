Квашеная капуста со свеклой — забытый рецепт полезных ферментированных овощей

Квашеная капуста со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua

Квашеная капуста со свеклой — это один из тех рецептов, которые когда-то были привычными на каждой кухне, а сегодня незаслуженно забыты. Она готовится без уксуса, только благодаря естественной ферментации, сохраняя максимум пользы и вкуса. Свекла придает капусте насыщенный цвет, легкую сладость и делает текстуру еще более сочной.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

капуста зимних сортов — 1,5 кг;

свекла красная — 1 кг;

соль — 50 г;

лавровый лист — по вкусу;

черный или душистый перец горошком — по вкусу.

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать. Свеклу очистить и натереть на крупной терке. В большой миске соединить капусту и свеклу, добавить соль и хорошо перемять руками, пока масса не станет мягкой и не начнет выделять сок.

Капуста и свекла. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить лавровый лист и перец горошком, осторожно перемешать, чтобы специи равномерно распределились по всей массе.

Капуста со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовленную смесь плотно выложить в чистые сухие банки или другую удобную емкость, хорошо утрамбовывая, чтобы капуста была полностью покрыта соком.

Капуста в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть банки крышками или марлей и оставить при комнатной температуре на 1-2 дня для начала ферментации.

Готовая капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

После этого перенести капусту в прохладное место или в холодильник для дальнейшего созревания и хранения. Готовая квашеная капуста со свеклой имеет приятную кислинку, хрустящую текстуру и насыщенный цвет.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась