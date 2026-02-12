Квашеная капуста со свеклой — забытый рецепт полезных ферментированных овощей

Квашеная капуста со свеклой — забытый рецепт полезной ферментации
Квашеная капуста со свеклой — это один из тех рецептов, которые когда-то были привычными на каждой кухне, а сегодня незаслуженно забыты. Она готовится без уксуса, только благодаря естественной ферментации, сохраняя максимум пользы и вкуса. Свекла придает капусте насыщенный цвет, легкую сладость и делает текстуру еще более сочной.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- капуста зимних сортов — 1,5 кг;
- свекла красная — 1 кг;
- соль — 50 г;
- лавровый лист — по вкусу;
- черный или душистый перец горошком — по вкусу.
Способ приготовления
Капусту тонко нашинковать. Свеклу очистить и натереть на крупной терке. В большой миске соединить капусту и свеклу, добавить соль и хорошо перемять руками, пока масса не станет мягкой и не начнет выделять сок.
Добавить лавровый лист и перец горошком, осторожно перемешать, чтобы специи равномерно распределились по всей массе.
Подготовленную смесь плотно выложить в чистые сухие банки или другую удобную емкость, хорошо утрамбовывая, чтобы капуста была полностью покрыта соком.
Накрыть банки крышками или марлей и оставить при комнатной температуре на 1-2 дня для начала ферментации.
После этого перенести капусту в прохладное место или в холодильник для дальнейшего созревания и хранения. Готовая квашеная капуста со свеклой имеет приятную кислинку, хрустящую текстуру и насыщенный цвет.
