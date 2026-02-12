Квашена капуста з буряком — забутий рецепт корисних ферментованих овочей

Квашена капуста з буряком — забутий рецепт корисної ферментації
Квашена капуста з буряком — це один із тих рецептів, які колись були звичними на кожній кухні, а сьогодні незаслужено забуті. Вона готується без оцту, лише завдяки природній ферментації, зберігаючи максимум користі та смаку. Буряк надає капусті насиченого кольору, легкої солодкості й робить текстуру ще соковитішою.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- капуста зимових сортів — 1,5 кг;
- буряк червоний — 1 кг;
- сіль — 50 г;
- лавровий лист — за смаком;
- чорний або духмяний перець горошком — за смаком.
Спосіб приготування
Капусту тонко нашаткувати. Буряк очистити та натерти на крупній тертці. У великій мисці з’єднати капусту й буряк, додати сіль і добре перем’яти руками, поки маса не стане м’якою та не почне виділяти сік.
Додати лавровий лист і перець горошком, обережно перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися по всій масі.
Підготовлену суміш щільно викласти у чисті сухі банки або іншу зручну ємність, добре утрамбовуючи, щоб капуста була повністю вкрита соком.
Накрити банки кришками або марлею та залишити при кімнатній температурі на 1–2 дні для початку ферментації.
Після цього перенести капусту в прохолодне місце або в холодильник для подальшого дозрівання та зберігання. Готова квашена капуста з буряком має приємну кислинку, хрумку текстуру й насичений колір.
