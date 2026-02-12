Квашена капуста з буряком — забутий рецепт корисних ферментованих овочей

Квашена капуста з буряком. Фото: smakuiemo.com.ua

Квашена капуста з буряком — це один із тих рецептів, які колись були звичними на кожній кухні, а сьогодні незаслужено забуті. Вона готується без оцту, лише завдяки природній ферментації, зберігаючи максимум користі та смаку. Буряк надає капусті насиченого кольору, легкої солодкості й робить текстуру ще соковитішою.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

капуста зимових сортів — 1,5 кг;

буряк червоний — 1 кг;

сіль — 50 г;

лавровий лист — за смаком;

чорний або духмяний перець горошком — за смаком.

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати. Буряк очистити та натерти на крупній тертці. У великій мисці з’єднати капусту й буряк, додати сіль і добре перем’яти руками, поки маса не стане м’якою та не почне виділяти сік.

Капуста та буряк. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати лавровий лист і перець горошком, обережно перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися по всій масі.

Капуста з буряком. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготовлену суміш щільно викласти у чисті сухі банки або іншу зручну ємність, добре утрамбовуючи, щоб капуста була повністю вкрита соком.

Капуста в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити банки кришками або марлею та залишити при кімнатній температурі на 1–2 дні для початку ферментації.

Готова капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Після цього перенести капусту в прохолодне місце або в холодильник для подальшого дозрівання та зберігання. Готова квашена капуста з буряком має приємну кислинку, хрумку текстуру й насичений колір.

