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Чизкейк с голубикой без духовки с точными пропорциями: 1000 положительных отзывов

4 августа 2026 03:04
Чизкейк с голубикой. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Когда не хочется включать духовку, а семью хочется порадовать красивым десертом, этот чизкейк станет настоящей находкой. Он получается нежным, сливочным, с сочной голубикой и аппетитными слоями, которые великолепно смотрятся в разрезе.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • печенье к кофе — 250 г;
  • сливочное масло — 120 г.

Для ванильного слоя:

  • крем-сыр — 300 г;
  • сливки — 150 г;
  • сахарная пудра — 2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • желатин — 10 г;
  • холодная вода — 50 мл.

Для ягодного слоя:

  • крем-сыр — 300 г;
  • сливки — 50 мл;
  • ягодное желе — 1 пакетик;
  • горячая вода — 100 мл.

Для верхнего слоя:

  • свежая голубика — по вкусу;
  • ягодное желе — 1 пакетик;
  • вода — согласно инструкции.
Десерт с голубикой, Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Печенье измельчить в крошку, смешать с растопленным сливочным маслом и плотно утрамбовать в форму. Поставить основу в холодильник.
  2. Желатин замочить в холодной воде, дать набухнуть, после чего нагреть до растворения.
  3. Смешать крем-сыр со сливками, сахарной пудрой и ванильным сахаром, добавить желатин и взбить до однородности. Вылить массу на основу и охладить.
  4. Приготовить ягодный желе, охладить его, смешать с крем-сыром и сливками.
  5. Выложить второй слой, сверху распределить голубику и поставить десерт в холодильник.
  6. Приготовить ещё одну порцию желе по инструкции, остудить и аккуратно залить ягоды.
  7. Оставить чизкейк в холодильнике на несколько часов до полного застывания.

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