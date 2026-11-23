Огненная красная коза. Фото: magnific.com

Праздничный стол в год Огненной Козы рекомендуется сделать обильным, разнообразным и в то же время легким. В меню стоит включить овощи, зелень, фрукты, орехи, молочные продукты и домашнюю выпечку. Особое внимание следует уделить блюдам красных и золотистых оттенков, ведь именно эти цвета ассоциируются с огненной стихией и благополучием.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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По восточному календарю 2027 год пройдет под знаком Огненной Козы, которую также называют Овцой или Бараном. Это животное символизирует миролюбие, доброту, творчество, уют и любовь к красоте. В астрологических традициях считается, что Коза ценит домашнюю атмосферу, щедрость и гармонию, поэтому новогоднее меню должно быть не только вкусным, но и красиво оформленным.

Есть важный календарный нюанс: китайский Новый год в 2027-м наступит 6 февраля. Поэтому в ночь с 31 декабря на 1 января по восточному календарю ещё будет продолжаться год Огненной Лошади. В то же время тематическое меню Огненной Козы можно использовать для празднования китайского Нового года и встречи её астрологического периода.

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Какие блюда обязательно должны быть на столе в год Огненной Козы

Изображение козы. Фото: magnific.com

Овощи и свежая зелень — для гармонии и благополучия

Поскольку Коза считается травоядным животным, в символическом меню ей отводится особое место овощам, зелени и блюдам растительного происхождения. Они ассоциируются с природой, обновлением, здоровьем и достатком.

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На праздничный стол можно поставить салаты из свежих овощей, запеченную тыкву, брокколи, морковь, свеклу, блюда из капусты и зелени. Особенно уместны будут овощные рулеты, фаршированные перцы, запеканки и овощи, запеченные с ароматными травами.

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Молочные продукты — символ достатка и домашнего уюта

Молоко, творог, сливки и другие молочные продукты традиционно ассоциируются с Козой. Поэтому для праздничного меню можно выбрать творожные закуски, домашние пироги с творогом, запеканки, нежные сливочные соусы и десерты.

Хорошим дополнением станет сырная тарелка с несколькими сортами сыра, орехами, мёдом и фруктами. Такая закуска не только соответствует символике года, но и выглядит нарядно.

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Орехи и сухофрукты — к финансовой удаче

Грецкие орехи, миндаль, фундук, изюм, курага, чернослив и инжир в астрологических рекомендациях часто связывают с достатком и щедростью. Их можно подать отдельно или использовать для приготовления праздничных десертов.

Особенно уместны будут домашние конфеты из сухофруктов, ореховые рулеты, медовые десерты и пироги с ореховой начинкой. Также можно приготовить традиционную смесь с медом, лимоном и сухофруктами.

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Фрукты — к счастью, любви и новым возможностям

На новогоднем столе стоит оставить место для яркой фруктовой тарелки. Мандарины, апельсины, гранаты, яблоки, виноград и груши символизируют жизненную энергию, радость, процветание и счастливые перемены.

Особое внимание можно уделить цитрусовым. В восточных новогодних традициях мандарины и апельсины связывают с богатством и благополучием благодаря их золотистому цвету и символическому звучанию названий. Гранат ассоциируется с плодородием, продолжением рода и семейным счастьем.

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Рыба — к финансовому достатку

Рыба в китайской новогодней традиции считается символом достатка и процветания. Её название на китайском языке созвучно слову «избыток», поэтому блюдо подают в качестве пожелания, чтобы в новом году семья ни в чём не нуждалась.

Для праздничного стола подойдет запеченный карп, скумбрия, дорадо или лосось. Рыбу можно приготовить с лимоном, зеленью и овощами или подать в виде порционных рулетов.

Домашняя выпечка и сладости — к семейному счастью

Коза символизирует уют и домашнее тепло, поэтому на праздничном столе уместно будут смотреться пироги, булочки, печенье, торты и другие домашние десерты.

Можно испечь яблочный пирог, творожную запеканку, медовик или ореховый торт. Особенно хорошо, если выпечка будет иметь округлую форму: круг традиционно ассоциируется с завершенностью, единством и непрерывностью жизненного цикла.

Какие цвета выбрать для новогоднего стола

Поскольку 2027-й — год именно Огненной Козы, в оформлении праздничного стола рекомендуют использовать цвета, связанные со стихией Огня и символикой земной ветви Козы.

Красный — главный цвет огненной стихии, символ энергии, удачи и защиты.

Золотой — ассоциируется с богатством, успехом и финансовым благополучием.

Оранжевый — символизирует тепло, радость и жизненную силу.

Бежевый и коричневый — связаны с землёй, стабильностью и домашним уютом.

Зелёный — олицетворяет природу, рост, обновление и гармонию.

Для оформления можно использовать красные салфетки, золотистые подсвечники, натуральные льняные скатерти, веточки зелени и композиции из цитрусовых. Не обязательно делать декор слишком ярким: Огненная Коза ценит красоту, уют и изысканность.

Что не рекомендуется ставить на стол в год Козы

Согласно популярным астрологическим рекомендациям, меню в этом году лучше не перегружать тяжелыми, слишком жирными и агрессивными по вкусу блюдами. Символ Козы ассоциируется с миролюбием и растительной пищей, поэтому особое внимание рекомендуется уделить овощам, зелени и легким закускам.

Если хочется соблюсти символику года, можно ограничить количество очень острых блюд, чрезмерно жирного мяса и тяжелых соусов. Также в тематических рекомендациях иногда советуют не подавать блюда из козлятины или баранины, чтобы не ставить на стол символ года. Вместо этого лучше выбрать рыбу, птицу, овощные блюда и домашнюю выпечку.

Пример меню на Новый год 2027

Чтобы угодить символу года и одновременно порадовать гостей, можно составить такое праздничное меню:

Основное блюдо: запеченная рыба с лимоном и зеленью или курица с яблоками.

Салаты: овощной салат с сыром, салат со свеклой и орехами.

Закуски: сырная тарелка с мёдом, орехами и сухофруктами, овощные рулетики.

Гарнир: запеченная тыква, картофель с травами или овощное ассорти.

Выпечка: домашний творожный пирог или ореховый рулет.

Десерт: медовый торт, фруктовое желе или конфеты из сухофруктов.

Фрукты: мандарины, апельсины, виноград, яблоки и гранат.

Главное правило праздничного стола в год Огненной Козы — щедрость, красота и гармония. Не стоит готовить слишком много тяжёлых блюд: лучше сделать меню разнообразным, добавить яркие овощи, фрукты, орехи и домашние десерты. А красные и золотистые акценты в оформлении помогут создать атмосферу изобилия и праздничного тепла.

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