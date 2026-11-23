Вогняна Червона коза. Фото: magnific.com

Святковий стіл у рік Вогняної Кози радять зробити щедрим, різноманітним і водночас легким. У меню варто додати овочі, зелень, фрукти, горіхи, молочні продукти та домашню випічку. Особливу увагу приділити стравам червоних і золотистих відтінків, адже саме ці кольори пов’язують із вогняною стихією та добробутом.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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За східним календарем 2027 рік пройде під знаком Вогняної Кози, яку також називають Вівцею або Бараном. Ця тварина символізує миролюбність, доброту, творчість, затишок і любов до краси. В астрологічних традиціях вважається, що Коза цінує домашню атмосферу, щедрість і гармонію, тому новорічне меню має бути не лише смачним, а й красиво оформленим.

Є важливий календарний нюанс: китайський Новий рік у 2027-му настане 6 лютого. Тож у ніч із 31 грудня на 1 січня за східним календарем ще триватиме рік Вогняного Коня. Водночас тематичне меню Вогняної Кози можна використати для святкування китайського Нового року та зустрічі її астрологічного періоду.

Які страви обов'язково мають бути на столі в рік Вогняної Кози

Зображення кози. Фото: magnific.com

Овочі та свіжа зелень — до гармонії й добробуту

Оскільки Коза вважається травоїдною твариною, у символічному меню їй відводять особливе місце овочам, зелені та стравам рослинного походження. Вони асоціюються з природою, оновленням, здоров'ям і достатком.

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На святковий стіл можна поставити салати зі свіжих овочів, запечений гарбуз, броколі, моркву, буряк, страви з капусти та зелені. Особливо доречними будуть овочеві рулети, фаршировані перці, запіканки й овочі, запечені з ароматними травами.

Молочні продукти — символ достатку та домашнього затишку

Молоко, сир, вершки та інші молочні продукти традиційно асоціюються з Козою. Тому для святкового меню можна обрати сирні закуски, домашні пироги з кисломолочним сиром, запіканки, ніжні вершкові соуси та десерти.

Гарним доповненням стануть сирна тарілка з кількома сортами сиру, горіхами, медом і фруктами. Така закуска не лише відповідає символіці року, а й має ошатний вигляд.

Горіхи та сухофрукти — до фінансової удачі

Волоські горіхи, мигдаль, фундук, родзинки, курага, чорнослив та інжир в астрологічних рекомендаціях часто пов'язують із достатком і щедрістю. Їх можна подати окремо або використати для приготування святкових десертів.

Особливо доречними будуть домашні цукерки із сухофруктів, горіхові рулети, медові десерти та пироги з горіховою начинкою. Також можна приготувати традиційну суміш із медом, лимоном і сухофруктами.

Фрукти — до щастя, любові та нових можливостей

На новорічному столі варто залишити місце для яскравої фруктової тарілки. Мандарини, апельсини, гранати, яблука, виноград і груші символізують життєву енергію, радість, процвітання та щасливі зміни.

Особливу увагу можна приділити цитрусовим. У східних новорічних традиціях мандарини й апельсини пов'язують із багатством і благополуччям завдяки їхньому золотистому кольору та символічному звучанню назв. Гранат асоціюють із родючістю, продовженням роду та сімейним щастям.

Риба — до фінансового достатку

Риба в китайській новорічній традиції вважається символом достатку та процвітання. Її назва китайською співзвучна зі словом "надлишок", тому страву подають як побажання, щоб у новому році родина ні в чому не мала потреби.

Для святкового столу підійде запечений короп, скумбрія, дорадо або лосось. Рибу можна приготувати з лимоном, зеленню та овочами або подати у вигляді порційних рулетів.

Домашня випічка та солодощі — до сімейного щастя

Коза символізує затишок і домашнє тепло, тому на святковому столі доречно виглядатимуть пироги, булочки, печиво, торти та інші домашні десерти.

Можна спекти яблучний пиріг, сирну запіканку, медовик або горіховий торт. Особливо гарно, якщо випічка матиме округлу форму: коло традиційно асоціюється із завершеністю, єдністю та безперервністю життєвого циклу.

Які кольори обрати для новорічного столу

Оскільки 2027-й — рік саме Вогняної Кози, в оформленні святкового столу радять використовувати кольори, пов'язані зі стихією Вогню та символікою земної гілки Кози.

Червоний — головний колір вогняної стихії, символ енергії, удачі та захисту.

Золотий — асоціюється з багатством, успіхом і фінансовим добробутом.

Помаранчевий — символізує тепло, радість та життєву силу.

Бежевий і коричневий — пов'язані із землею, стабільністю та домашнім затишком.

Зелений — уособлює природу, зростання, оновлення та гармонію.

Для оформлення можна використати червоні серветки, золотисті свічники, натуральні лляні скатертини, гілочки зелені та композиції з цитрусових. Не обов'язково робити декор надто яскравим: Вогняна Коза цінує красу, затишок і вишуканість.

Що не рекомендують ставити на стіл у рік Кози

За популярними астрологічними рекомендаціями, меню цього року краще не перевантажувати важкими, надто жирними та агресивними за смаком стравами. Символ Кози пов'язують із миролюбністю та рослинною їжею, тому особливу увагу радять приділити овочам, зелені й легким закускам.

Якщо хочеться дотриматися символіки року, можна обмежити кількість дуже гострих страв, надмірно жирного м'яса та важких соусів. Також у тематичних рекомендаціях іноді радять не подавати страви з козлятини або баранини, щоб не ставити на стіл символ року. Натомість краще обрати рибу, птицю, овочеві страви та домашню випічку.

Приклад меню на Новий рік 2027

Щоб догодити символу року й водночас потішити гостей, можна скласти таке святкове меню:

Основна страва: запечена риба з лимоном і зеленню або курка з яблуками.

Салати: овочевий салат із сиром, салат із буряком і горіхами.

Закуски: сирна тарілка з медом, горіхами та сухофруктами, овочеві рулетики.

Гарнір: запечений гарбуз, картопля з травами або овочеве асорті.

Випічка: домашній сирний пиріг або горіховий рулет.

Десерт: медовий торт, фруктове желе або цукерки із сухофруктів.

Фрукти: мандарини, апельсини, виноград, яблука та гранат.

Головне правило святкового столу в рік Вогняної Кози — щедрість, краса й гармонія. Не варто готувати надто багато важких страв: краще зробити меню різноманітним, додати яскраві овочі, фрукти, горіхи та домашні десерти. А червоні й золотисті акценти в оформленні допоможуть створити атмосферу достатку та святкового тепла.

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