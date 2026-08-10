Домашний яблочный квас из падалицы зимних яблок: рецепт напитка для жарких дней
10 августа 2026 17:04
Домашний яблочный квас. Фото: ТСН
Падалица зимних яблок прекрасно подходит не только для варенья или компотов. Из нее можно приготовить освежающий домашний квас, который особенно хорош в охлажденном виде в жаркие дни.
Рецепт опубликовал канал ТСН, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яблоки — 1–1,2 кг;
- вода — 2,3–2,5 л;
- сахар — 80–120 г;
- изюм — несколько штук, по желанию;
- корица и имбирь — по желанию.
Способ приготовления
- Яблоки хорошо промыть, удалить все поврежденные места и нарезать пополам или на четвертинки.
- Сложить плоды в чистую 3-литровую банку, добавить сахар, изюм и, по желанию, корицу и имбирь.
- Залить водой комнатной температуры, оставив немного свободного места сверху.
- Накрыть банку марлей или неплотной крышкой и оставить при комнатной температуре на 2–3 дня. Раз в день можно осторожно перемешивать содержимое.
- Появление пузырьков, лёгкой пены и приятного кисловатого аромата свидетельствует о готовности напитка.
- Квас процедить, перелить в бутылки и поставить в холодильник. Подавать хорошо охлажденным.
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