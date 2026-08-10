Домашний яблочный квас из падалицы зимних яблок: рецепт напитка для жарких дней

Домашний яблочный квас. Фото: ТСН

Юлия Щербак Редактор

Падалица зимних яблок прекрасно подходит не только для варенья или компотов. Из нее можно приготовить освежающий домашний квас, который особенно хорош в охлажденном виде в жаркие дни.

Рецепт опубликовал канал ТСН, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яблоки — 1–1,2 кг;

вода — 2,3–2,5 л;

сахар — 80–120 г;

изюм — несколько штук, по желанию;

корица и имбирь — по желанию.

Яблочный квас. Фото: ТСН

Способ приготовления

Яблоки хорошо промыть, удалить все поврежденные места и нарезать пополам или на четвертинки. Сложить плоды в чистую 3-литровую банку, добавить сахар, изюм и, по желанию, корицу и имбирь. Залить водой комнатной температуры, оставив немного свободного места сверху. Накрыть банку марлей или неплотной крышкой и оставить при комнатной температуре на 2–3 дня. Раз в день можно осторожно перемешивать содержимое. Появление пузырьков, лёгкой пены и приятного кисловатого аромата свидетельствует о готовности напитка. Квас процедить, перелить в бутылки и поставить в холодильник. Подавать хорошо охлажденным.

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