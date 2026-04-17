Ешьте сезонное: 6 весенних овощей и зелени, которые стоит добавить в рацион

Молодая спаржа. Фото: smachnenke.com.ua

Весна — это не только о тепле, но и об обновлении рациона. Именно сейчас на прилавках появляются самые полезные и вкусные овощи и зелень. Они помогают организму восстановиться после зимы и добавляют легкости ежедневному меню. Эти простые продукты способны кардинально изменить вкус привычных блюд.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Весна — это идеальный момент, чтобы "перезагрузить" рацион после тяжелой зимней пищи. Именно сейчас появляются сезонные овощи и зелень, которые не только имеют яркий вкус, но и содержат максимум пользы. Диетологи отмечают: сезонные продукты всегда богаче витаминами, ведь не проходят длительного хранения или транспортировки.

Вот несколько весенних ингредиентов, которые стоит обязательно добавить в свое меню

Редис и зелень. Фото: Freepik

Зеленый чеснок

Зеленый чеснок — это молодые побеги обычного чеснока с мягким, деликатным вкусом без резкой горечи. Он легче усваивается и прекрасно подходит для тех, кто избегает слишком острых продуктов. Интересный факт: зеленый чеснок содержит больше антиоксидантов, чем зрелый, а также поддерживает иммунитет после зимы.

Спаржа

Спаржа — настоящий символ весны. Она богата фолиевой кислотой, которая важна для нервной системы и обновления клеток. Спаржа имеет очень короткий сезон, поэтому ее советуют готовить именно весной. Лучше всего она раскрывается при быстром приготовлении — сохраняет нежность и хрусткость.

Читайте также:

Молодой зеленый горошек

Молодой зеленый горошек и побеги гороха — это не только вкусно, но и очень полезно. Горошек содержит растительный белок и клетчатку, а побеги добавляют блюдам свежий "зеленый" аромат. Кстати, побеги часто используют в ресторанной подаче как натуральный суперфуд.

Бобы фава

Бобы фава — менее популярные, но очень ценные. Они содержат много белка, железа и витаминов группы B. После бланширования становятся нежными и кремовыми на вкус. В средиземноморской кухне их считают настоящим деликатесом и часто сочетают с оливковым маслом и сыром.

Редис

Редис — один из первых весенних овощей, который появляется на столе. Он стимулирует пищеварение и содержит природные вещества, поддерживающие обмен веществ. Интересно, что после легкой термической обработки редис теряет остроту и приобретает нежный сладковатый вкус.

Щавель

Щавель — зелень с характерной кислинкой, которая прекрасно освежает блюда. Он богат витамином C и органическими кислотами. Именно поэтому щавель часто рекомендуют для поддержания иммунитета и легкого детокса организма.

Весенние продукты ценны еще и тем, что они помогают естественно уменьшить тягу к тяжелой пище. Организм сам "просит" более легких блюд, больше зелени и свежих вкусов. Это отличный период, чтобы добавить в рацион больше салатов, легких супов и быстрых блюд.

