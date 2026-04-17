Їжте сезонне: 6 весняних овочів і зелені, які варто додати до раціону

Молода спаржа. Фото: smachnenke.com.ua

Весна — це не лише про тепло, а й про оновлення раціону. Саме зараз на прилавках з’являються найкорисніші та найсмачніші овочі й зелень. Вони допомагають організму відновитися після зими та додають легкості щоденному меню. Ці прості продукти здатні кардинально змінити смак звичних страв.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Весна — це ідеальний момент, щоб "перезавантажити" раціон після важкої зимової їжі. Саме зараз з’являються сезонні овочі та зелень, які не лише мають яскравий смак, а й містять максимум користі. Дієтологи наголошують: сезонні продукти завжди багатші на вітаміни, адже не проходять тривалого зберігання чи транспортування.

Ось кілька весняних інгредієнтів, які варто обов’язково додати до свого меню

Редиска та зелень. Фото: Freepik

Зелений часник

Зелений часник — це молоді пагони звичайного часнику з м’яким, делікатним смаком без різкої гіркоти. Він легше засвоюється та чудово підходить для тих, хто уникає надто гострих продуктів. Цікавий факт: зелений часник містить більше антиоксидантів, ніж зрілий, а також підтримує імунітет після зими.

Спаржа

Спаржа — справжній символ весни. Вона багата на фолієву кислоту, яка важлива для нервової системи та оновлення клітин. Спаржа має дуже короткий сезон, тому її радять готувати саме навесні. Найкраще вона розкривається при швидкому приготуванні — зберігає ніжність і хрумкість.

Читайте також:

Молодий зелений горошок

Молодий зелений горошок і пагони гороху — це не тільки смачно, а й дуже корисно. Горошок містить рослинний білок і клітковину, а пагони додають стравам свіжого "зеленого" аромату. До речі, пагони часто використовують у ресторанній подачі як натуральний суперфуд.

Боби фава

Боби фава — менш популярні, але дуже цінні. Вони містять багато білка, заліза та вітамінів групи B. Після бланшування стають ніжними й кремовими на смак. У середземноморській кухні їх вважають справжнім делікатесом і часто поєднують з оливковою олією та сиром.

Редиска

Редиска — один із перших весняних овочів, який з’являється на столі. Вона стимулює травлення та містить природні речовини, що підтримують обмін речовин. Цікаво, що після легкої термічної обробки редиска втрачає гостроту і набуває ніжного солодкуватого смаку.

Щавель

Щавель — зелень із характерною кислинкою, яка чудово освіжає страви. Він багатий на вітамін C та органічні кислоти. Саме тому щавель часто рекомендують для підтримки імунітету та легкого детоксу організму.

Весняні продукти цінні ще й тим, що вони допомагають природно зменшити потяг до важкої їжі. Організм сам "просить" легших страв, більше зелені та свіжих смаків. Це чудовий період, щоб додати у раціон більше салатів, легких супів і швидких страв.

