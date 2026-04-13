Салат "2 хвилини": рецепт страви замість вечері

Салат "2 хвилини": рецепт страви замість вечері

Дата публікації: 13 квітня 2026 21:44
Салат 2 хвилини: знадобиться 1 банка печінки тріски
Домашній салат. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат — ідеальний варіант, коли потрібно швидко приготувати щось смачне і ефектне. Завдяки печінці тріски він виходить ніжним, насиченим і дуже ароматним. Просте поєднання інгредієнтів створює гармонійний смак, який подобається майже всім. Чудове рішення як для свят, так і для звичайного дня.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • печінка тріски — 1 банка;
  • яйця варені — 2–3 шт.;
  • сир твердий — 50–70 г;
  • майонез — за смаком;
  • цибуля — 1 шт.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • оцет — 1 ст. л.;
  • окріп — 2 ст. л.
рецепт салату з печінкою тріски
Домашній салат. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю дрібно нарізати, додати цукор, оцет і окріп, залишити до охолодження, після чого відтиснути від рідини.
  2. Яйця подрібнити, сир натерти на крупній тертці.
  3. Печінку тріски розім’яти виделкою до ніжної консистенції.
  4. У мисці з’єднати яйця, сир, мариновану цибулю та печінку тріски. Додати майонез і добре перемішати до однорідності.
  5. Подавати салат одразу або трохи охолодити — він виходить ніжний, насичений і дуже смачний.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

печінка салат рецепт закуска
Юлія Щербак - Редактор
Реклама

