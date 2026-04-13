Салат 2 хвилини: знадобиться 1 банка печінки тріски

Домашній салат. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат — ідеальний варіант, коли потрібно швидко приготувати щось смачне і ефектне. Завдяки печінці тріски він виходить ніжним, насиченим і дуже ароматним. Просте поєднання інгредієнтів створює гармонійний смак, який подобається майже всім. Чудове рішення як для свят, так і для звичайного дня.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

печінка тріски — 1 банка;

яйця варені — 2–3 шт.;

сир твердий — 50–70 г;

майонез — за смаком;

цибуля — 1 шт.;

цукор — 1 ст. л.;

оцет — 1 ст. л.;

окріп — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Цибулю дрібно нарізати, додати цукор, оцет і окріп, залишити до охолодження, після чого відтиснути від рідини. Яйця подрібнити, сир натерти на крупній тертці. Печінку тріски розім’яти виделкою до ніжної консистенції. У мисці з’єднати яйця, сир, мариновану цибулю та печінку тріски. Додати майонез і добре перемішати до однорідності. Подавати салат одразу або трохи охолодити — він виходить ніжний, насичений і дуже смачний.

