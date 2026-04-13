Салат 2 хвилини: знадобиться 1 банка печінки тріски

Салат "2 хвилини": рецепт страви замість вечері
Ua ru
Дата публікації: 13 квітня 2026 21:44
Домашній салат. Фото: gospodynka.com.ua
Цей салат — ідеальний варіант, коли потрібно швидко приготувати щось смачне і ефектне. Завдяки печінці тріски він виходить ніжним, насиченим і дуже ароматним. Просте поєднання інгредієнтів створює гармонійний смак, який подобається майже всім. Чудове рішення як для свят, так і для звичайного дня.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- печінка тріски — 1 банка;
- яйця варені — 2–3 шт.;
- сир твердий — 50–70 г;
- майонез — за смаком;
- цибуля — 1 шт.;
- цукор — 1 ст. л.;
- оцет — 1 ст. л.;
- окріп — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Цибулю дрібно нарізати, додати цукор, оцет і окріп, залишити до охолодження, після чого відтиснути від рідини.
- Яйця подрібнити, сир натерти на крупній тертці.
- Печінку тріски розім’яти виделкою до ніжної консистенції.
- У мисці з’єднати яйця, сир, мариновану цибулю та печінку тріски. Додати майонез і добре перемішати до однорідності.
- Подавати салат одразу або трохи охолодити — він виходить ніжний, насичений і дуже смачний.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама