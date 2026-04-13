Салат 2 минуты: понадобится 1 банка печени трески

Салат "2 минуты": рецепт блюда вместо ужина
Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 21:44
Домашний салат. Фото: gospodynka.com.ua
Этот салат — идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и эффектное. Благодаря печени трески он получается нежным, насыщенным и очень ароматным. Простое сочетание ингредиентов создает гармоничный вкус, который нравится почти всем. Отличное решение как для праздников, так и для обычного дня.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- печень трески — 1 банка;
- яйца вареные — 2-3 шт.;
- сыр твердый — 50-70 г;
- майонез — по вкусу;
- лук — 1 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- уксус — 1 ст. л.;
- кипяток — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Лук мелко нарезать, добавить сахар, уксус и кипяток, оставить до остывания, после чего отжать от жидкости.
- Яйца измельчить, сыр натереть на крупной терке.
- Печень трески размять вилкой до нежной консистенции.
- В миске соединить яйца, сыр, маринованный лук и печень трески. Добавить майонез и хорошо перемешать до однородности.
- Подавать салат сразу или немного охладить — он получается нежный, насыщенный и очень вкусный.
Читайте Новини.LIVE!
