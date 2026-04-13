Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Салат "2 минуты": рецепт блюда вместо ужина

Салат "2 минуты": рецепт блюда вместо ужина

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 21:44
Салат 2 минуты: понадобится 1 банка печени трески
Домашний салат. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат — идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и эффектное. Благодаря печени трески он получается нежным, насыщенным и очень ароматным. Простое сочетание ингредиентов создает гармоничный вкус, который нравится почти всем. Отличное решение как для праздников, так и для обычного дня.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • печень трески — 1 банка;
  • яйца вареные — 2-3 шт.;
  • сыр твердый — 50-70 г;
  • майонез — по вкусу;
  • лук — 1 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • уксус — 1 ст. л.;
  • кипяток — 2 ст. л.
Способ приготовления

  1. Лук мелко нарезать, добавить сахар, уксус и кипяток, оставить до остывания, после чего отжать от жидкости.
  2. Яйца измельчить, сыр натереть на крупной терке.
  3. Печень трески размять вилкой до нежной консистенции.
  4. В миске соединить яйца, сыр, маринованный лук и печень трески. Добавить майонез и хорошо перемешать до однородности.
  5. Подавать салат сразу или немного охладить — он получается нежный, насыщенный и очень вкусный.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

Юлия Щербак - Редактор
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации