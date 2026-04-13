Салат 2 минуты: понадобится 1 банка печени трески

Домашний салат. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат — идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и эффектное. Благодаря печени трески он получается нежным, насыщенным и очень ароматным. Простое сочетание ингредиентов создает гармоничный вкус, который нравится почти всем. Отличное решение как для праздников, так и для обычного дня.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

печень трески — 1 банка;

яйца вареные — 2-3 шт.;

сыр твердый — 50-70 г;

майонез — по вкусу;

лук — 1 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

уксус — 1 ст. л.;

кипяток — 2 ст. л.

Способ приготовления

Лук мелко нарезать, добавить сахар, уксус и кипяток, оставить до остывания, после чего отжать от жидкости. Яйца измельчить, сыр натереть на крупной терке. Печень трески размять вилкой до нежной консистенции. В миске соединить яйца, сыр, маринованный лук и печень трески. Добавить майонез и хорошо перемешать до однородности. Подавать салат сразу или немного охладить — он получается нежный, насыщенный и очень вкусный.

