Сэндвичи с тунцом на сковороде: быстрый рецепт на завтрак

Сэндвичи с тунцом. Фото: кадр из видео

Аппетитные горячие сэндвичи станут отличным вариантом для завтрака, когда хочется чего-то простого, но сытного. Нежная начинка из тунца, сливочного сыра и свежей зелени прекрасно сочетается с хрустящим поджаренным хлебом.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

тостерный хлеб — по необходимости;

тунец консервированный — 180 г;

соленый огурец — 1 небольшой;

репчатый лук — ½ небольшого;

крем-сыр — 100 г;

майонез — 1 ст. л.;

американская горчица — 1 неполная ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

петрушка — по вкусу;

перец — по вкусу;

сливочное масло — 70 г.

Приготовление начинки. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Тунец отцедить от жидкости и размять вилкой. Добавить мелко нарезанные огурец, лук и петрушку. Добавить крем-сыр, майонез, горчицу, лимонный сок и перец. Перемешать начинку до однородности. На ломтики хлеба выложить начинку и накрыть другими ломтиками. На сковороде растопить сливочное масло и обжарить сэндвичи с обеих сторон до золотистой корочки.

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