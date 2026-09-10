Сэндвичи с тунцом на сковороде: быстрый рецепт на завтрак

Есть баночка тунца? — вкусные сэндвичи на сковороде: рецепт на завтрак
Аппетитные горячие сэндвичи станут отличным вариантом для завтрака, когда хочется чего-то простого, но сытного. Нежная начинка из тунца, сливочного сыра и свежей зелени прекрасно сочетается с хрустящим поджаренным хлебом.
Рецепт опубликован на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- тостерный хлеб — по необходимости;
- тунец консервированный — 180 г;
- соленый огурец — 1 небольшой;
- репчатый лук — ½ небольшого;
- крем-сыр — 100 г;
- майонез — 1 ст. л.;
- американская горчица — 1 неполная ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- петрушка — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- сливочное масло — 70 г.
Способ приготовления
- Тунец отцедить от жидкости и размять вилкой.
- Добавить мелко нарезанные огурец, лук и петрушку.
- Добавить крем-сыр, майонез, горчицу, лимонный сок и перец.
- Перемешать начинку до однородности.
- На ломтики хлеба выложить начинку и накрыть другими ломтиками.
- На сковороде растопить сливочное масло и обжарить сэндвичи с обеих сторон до золотистой корочки.
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