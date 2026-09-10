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Главная Вкус Есть баночка тунца? — вкусные сэндвичи на сковороде: рецепт на завтрак

Есть баночка тунца? — вкусные сэндвичи на сковороде: рецепт на завтрак

Ua ru
10 сентября 2026 05:04
Сэндвичи с тунцом на сковороде: быстрый рецепт на завтрак
Сэндвичи с тунцом. Фото: кадр из видео

Аппетитные горячие сэндвичи станут отличным вариантом для завтрака, когда хочется чего-то простого, но сытного. Нежная начинка из тунца, сливочного сыра и свежей зелени прекрасно сочетается с хрустящим поджаренным хлебом.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • тостерный хлеб — по необходимости;
  • тунец консервированный — 180 г;
  • соленый огурец — 1 небольшой;
  • репчатый лук — ½ небольшого;
  • крем-сыр — 100 г;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • американская горчица — 1 неполная ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • петрушка — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • сливочное масло — 70 г.
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Приготовление начинки. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Тунец отцедить от жидкости и размять вилкой.
  2. Добавить мелко нарезанные огурец, лук и петрушку.
  3. Добавить крем-сыр, майонез, горчицу, лимонный сок и перец.
  4. Перемешать начинку до однородности.
  5. На ломтики хлеба выложить начинку и накрыть другими ломтиками.
  6. На сковороде растопить сливочное масло и обжарить сэндвичи с обеих сторон до золотистой корочки.

Делимся другими вкусными рецептами блюд на завтрак

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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