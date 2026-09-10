Сендвічі з тунцем на сковорідці: швидкий рецепт на сніданок

Є баночка тунця? — смачні сендвічі на сковороді: рецепт на сніданок
Апетитні гарячі сендвічі стануть чудовою ідеєю для сніданку, коли хочеться чогось простого, але поживного. Ніжна начинка з тунця, крем-сиру та свіжої зелені чудово поєднується з хрустким підсмаженим хлібом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- тостерний хліб — за потреби;
- тунець консервований — 180 г;
- солоний огірок — 1 невеликий;
- ріпчаста цибуля — ½ невеликої;
- крем-сир — 100 г;
- майонез — 1 ст. л.;
- американська гірчиця — 1 неповна ст. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- петрушка — за смаком;
- перець — за смаком;
- вершкове масло — 70 г.
Спосіб приготування
- Тунець відцідити від рідини та розім’яти виделкою.
- Додати дрібно нарізані огірок, цибулю та петрушку.
- Додати крем-сир, майонез, гірчицю, лимонний сік і перець.
- Перемішати начинку до однорідності.
- На скибки хліба викласти начинку та накрити іншими скибками.
- На сковороді розтопити вершкове масло та обсмажити сендвічі з обох боків до золотистої скоринки.
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