Сендвічі з тунцем на сковорідці: швидкий рецепт на сніданок

Сендвічі з тунцем. Фото: кадр з відео

Апетитні гарячі сендвічі стануть чудовою ідеєю для сніданку, коли хочеться чогось простого, але поживного. Ніжна начинка з тунця, крем-сиру та свіжої зелені чудово поєднується з хрустким підсмаженим хлібом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

тостерний хліб — за потреби;

тунець консервований — 180 г;

солоний огірок — 1 невеликий;

ріпчаста цибуля — ½ невеликої;

крем-сир — 100 г;

майонез — 1 ст. л.;

американська гірчиця — 1 неповна ст. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

петрушка — за смаком;

перець — за смаком;

вершкове масло — 70 г.

Приготування начинки. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Тунець відцідити від рідини та розім’яти виделкою. Додати дрібно нарізані огірок, цибулю та петрушку. Додати крем-сир, майонез, гірчицю, лимонний сік і перець. Перемішати начинку до однорідності. На скибки хліба викласти начинку та накрити іншими скибками. На сковороді розтопити вершкове масло та обсмажити сендвічі з обох боків до золотистої скоринки.

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