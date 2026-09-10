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Головна Смак Є баночка тунця? — смачні сендвічі на сковороді: рецепт на сніданок

Є баночка тунця? — смачні сендвічі на сковороді: рецепт на сніданок

Ua ru
10 вересня 2026 05:04
Сендвічі з тунцем на сковорідці: швидкий рецепт на сніданок
Сендвічі з тунцем. Фото: кадр з відео

Апетитні гарячі сендвічі стануть чудовою ідеєю для сніданку, коли хочеться чогось простого, але поживного. Ніжна начинка з тунця, крем-сиру та свіжої зелені чудово поєднується з хрустким підсмаженим хлібом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • тостерний хліб — за потреби;
  • тунець консервований — 180 г;
  • солоний огірок — 1 невеликий;
  • ріпчаста цибуля — ½ невеликої;
  • крем-сир — 100 г;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • американська гірчиця — 1 неповна ст. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • петрушка — за смаком;
  • перець — за смаком;
  • вершкове масло — 70 г.
рецепт сендвічів з тунцем на сніданок
Приготування начинки. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Тунець відцідити від рідини та розім’яти виделкою.
  2. Додати дрібно нарізані огірок, цибулю та петрушку.
  3. Додати крем-сир, майонез, гірчицю, лимонний сік і перець.
  4. Перемішати начинку до однорідності.
  5. На скибки хліба викласти начинку та накрити іншими скибками.
  6. На сковороді розтопити вершкове масло та обсмажити сендвічі з обох боків до золотистої скоринки.

Ділимося іншими смачними рецептами страв на сніданок

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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