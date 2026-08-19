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Головна Смак Сніданок за 10 хвилин: смачні ліниві пиріжки із сиром і зеленню

Сніданок за 10 хвилин: смачні ліниві пиріжки із сиром і зеленню

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 05:04
Ліниві пиріжки з сиром і зеленню на кефірі: рецепт на сніданок за 10 хвилин
Ліниві пиріжки з сиром і зеленню на кефірі. Фото: gospodynka.com.ua

Інколи хочеться побалувати себе та рідних смачними домашніми пиріжками, але не завжди є можливість возитися з тістом та начинкою. Є лінивий варіант неймовірно смачної страви для сніданку. Тісто на кефірі змішується одразу з кисломолочним сиром, шпинатом та зеленою цибулею, а потім просто викладається ложкою на сковорідку. Пиріжки виходять м'якими всередині та рум'яними зовні, а весь процес займає мінімум часу.

Рецептом поділилися на кулінарному сайті "Господинька", передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кефір — 200 мл;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • сода — ½ ч. л.;
  • борошно — 250 г;
  • кисломолочний сир — 250 г;
  • шпинат — 40 г;
  • зелена цибуля — 30 г;
  • олія — для смаження.

 

Ліниві пиріжки з сиром і зеленню на кефірі
Ліниві пиріжки з сиром і зеленню на кефірі. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. У глибоку миску налити кефір, додати сметану, яйце, сіль та соду. Добре перемішати до однорідності.
  2. Поступово всипати борошно та замішати густе однорідне тісто.
  3. Кисломолочний сир додати до тіста.
  4. Шпинат та зелену цибулю дрібно нарізати й також перекласти в миску.
  5. Усе ретельно перемішати, щоб сир і зелень рівномірно розподілилися в тісті.
  6. На сковорідці добре розігріти невелику кількість олії.
  7. Ложкою викладати тісто, формуючи невеликі ліниві пиріжки.
  8. Смажити на середньому вогні з обох боків до красивої золотистої скоринки.
  9. Готові пиріжки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Подавати ліниві пиріжки можна одразу гарячими зі сметаною або улюбленим соусом. Завдяки кисломолочному сиру вони виходять ніжними та ситними.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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