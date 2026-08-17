Швидкий сніданок з яєць та ягід за 20 хвилин: простий літній рецепт

Літній сніданок з яєць, молока та ягід. Фото: кадр з відео

Якщо хочеться урізноманітнити звичні сніданки, спробуйте цей пишний млинець у духовці з ягодами. Готується він із найпростіших продуктів, а під час випікання ефектно піднімається: краї стають пишними та рум'яними, а серединка залишається ніжною. За текстурою страва нагадує щось середнє між млинцем, суфле та запеченим омлетом.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Оксана Горан, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

молоко — 200 мл;

борошно — 130 г;

сіль — дрібка;

цукор — 1 ст. л. з верхом;

вершкове масло — для змащування форми;

цукрова пудра — для подачі;

ягоди — за смаком, у цьому рецепті малина.

Спосіб приготування

У глибоку миску розбийте яйця, додайте дрібку солі та цукор. Збийте до однорідності. Влийте молоко та ще раз добре збийте суміш. Додайте борошно й збийте тісто так, щоб не залишилося грудочок. Воно має вийти однорідним та досить рідким. Форму для випікання щедро змастіть вершковим маслом та вилийте підготовлене тісто. Зверху розкладіть ягоди. Для цього рецепта використовується малина, але можна взяти й інші ягоди за смаком. Духовку заздалегідь розігрійте до 200°C. Поставте форму випікатися приблизно на 15-20 хвилин. Під час приготування млинець сильно підніметься, а його краї стануть золотистими та пишними. Після духовки серединка може трохи опуститися — це нормально.

Готовий літній сніданок подавайте теплим. За бажанням присипте цукровою пудрою та додайте ще свіжі ягоди.

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