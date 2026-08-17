Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Летний завтрак за 20 минут: понадобятся яйца, молоко и ягоды

Летний завтрак за 20 минут: понадобятся яйца, молоко и ягоды

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 05:04
Быстрый завтрак из яиц и ягод за 20 минут: простой летний рецепт
Летний завтрак из яиц молока и ягод. Фото: кадр из видео

Если хочется разнообразить привычные завтраки, попробуйте этот пышный блин в духовке с ягодами. Готовится он из самых простых продуктов, а во время выпекания эффектно поднимается: края становятся пышными и румяными, а серединка остается нежной. По текстуре блюдо напоминает нечто среднее между блином, суфле и запеченным омлетом.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша Оксана Горан, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • молоко — 200 мл;
  • мука — 130 г;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 1 ст. л. с верхом;
  • сливочное масло — для смазывания формы;
  • сахарная пудра — для подачи;
  • ягоды — по вкусу, в этом рецепте — малина.

Способ приготовления

  1. В глубокую миску разбейте яйца, добавьте щепотку соли и сахар. Взбейте до однородной массы.
  2. Влейте молоко и еще раз хорошо взбейте смесь.
  3. Добавьте муку и взбейте тесто так, чтобы не осталось комочков. Оно должно получиться однородным и достаточно жидким.
  4. Форму для выпечки обильно смажьте сливочным маслом и вылейте приготовленное тесто.
  5. Сверху выложите ягоды. Для этого рецепта используется малина, но можно взять и другие ягоды по вкусу.
  6. Духовку заранее разогрейте до 200°C.
  7. Поставьте форму в духовку примерно на 15-20 минут.
  8. Во время приготовления блин сильно поднимется, а его края станут золотистыми и пышными. После выпечки серединка может немного опуститься — это нормально.

Готовый летний завтрак подавайте теплым. По желанию посыпьте сахарной пудрой и добавьте еще свежих ягод.

 

Читайте также:

Делимся другими вкусными рецептами завтраков, которые готовятся быстро и легко

Нежные и пышные панкейки на молоке, которые можно приготовить всего за 15 минут.

Интересный рецепт оладий, для которого понадобится один стакан кефира и два яйца.

Ленивая пицца за 15 минут, для которой понадобятся три тортильи.

Новый рецепт быстрого и полезного завтрака — омлета на пару.

рецепт с видео рецепт завтрака блюдо на завтрак
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации