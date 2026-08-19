Ленивые пирожки с творогом и зеленью на кефире: рецепт на завтрак за 10 минут

Завтрак за 10 минут: вкусные ленивые пирожки с творогом и зеленью
Иногда хочется побаловать себя и близких вкусными домашними пирожками, но не всегда есть возможность возиться с тестом и начинкой. Есть ленивый вариант невероятно вкусного блюда на завтрак. Тесто на кефире смешивается сразу с творогом, шпинатом и зеленым луком, а затем просто выкладывается ложкой на сковороду. Пирожки получаются мягкими внутри и румяными снаружи, а весь процесс занимает минимум времени.
Рецептом поделились на кулинарном сайте "Господинька", передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 200 мл;
- сметана — 4 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- сода — ½ ч. л.;
- мука — 250 г;
- творог — 250 г;
- шпинат — 40 г;
- зеленый лук — 30 г;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- В глубокую миску налить кефир, добавить сметану, яйцо, соль и соду. Хорошо перемешать до однородности.
- Постепенно всыпать муку и замесить густое однородное тесто.
- Добавьте в тесто творог.
- Шпинат и зеленый лук мелко нарезать и также переложить в миску.
- Все тщательно перемешать, чтобы творог и зелень равномерно распределились в тесте.
- На сковороде хорошо разогреть небольшое количество растительного масла.
- Ложкой выкладывать тесто, формируя небольшие ленивые пирожки.
- Жарить на среднем огне с обеих сторон до красивой золотистой корочки.
- Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
Подавать ленивые пирожки можно сразу горячими со сметаной или любимым соусом. Благодаря творогу они получаются нежными и сытными.
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