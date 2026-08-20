Швидкий рецепт сніданку: як приготувати яйця-конвертики з сиром та помідорами

Яйце-конвертик із сиром та томатами. Фото: кадр з відео

Навіть зі звичайних яєць можна приготувати оригінальний та неймовірно смачний сніданок, який буде однозначно цікавіший за класичну яєчню. Тонкий білковий млинець із соковитими помідорами, розплавленою моцарелою та ніжним жовтком складають у невеликий конвертик. Виходить швидко та дуже апетитно.

Рецептом поділилася українська блогерка Luda Easy Cook на YouTube-каналі, передає Новини.LIVE.

На 2 конвертики вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

моцарела або інший сир — 20-30 г;

помідор — 2-3 скибочки;

зелена цибуля — за бажанням;

олія — трохи для смаження;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку.

Яйце-конвертик із сиром та томатами. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Зелену цибулю дрібно наріжте. Помідор наріжте невеликими кубиками, а моцарелу натріть або подрібніть. Обережно відокремте білок від жовтка. Білок трохи посоліть і збийте виделкою до однорідності. Розігрійте пательню на невеликому вогні та злегка змастіть олією. Вилийте білок і швидко розподіліть його тонким шаром по поверхні, наче млинець. У центр викладіть трохи помідора, обережно помістіть жовток, додайте зелену цибулю та сир. Посоліть і поперчіть до смаку. Готуйте на слабкому вогні, щоб білок встиг схопитися, але не підгорів. За допомогою лопатки загорніть краї білкового млинця до центру, формуючи акуратний конвертик. Злегка притисніть його лопаткою. Обережно переверніть конвертик і потримайте на пательні ще трохи, щоб краї добре зафіксувалися. Так само приготуйте другий.

Усередині яйця-конвертика із сиром та помідорами залишається ніжний жовток, а моцарела стає м’якою та тягучою. Подавати такий сніданок найкраще одразу, доповнивши свіжими овочами, зеленню або шматочком цільнозернового хліба.

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