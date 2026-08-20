Быстрый рецепт завтрака: как приготовить яйца-конвертики с сыром и помидорами

Яйцо-конвертик с сыром и томатами: вкусный завтрак за минуту
Даже из обычных яиц можно приготовить оригинальный и невероятно вкусный завтрак, который, безусловно, будет интереснее классической яичницы. Тонкий белковый блинчик с сочными помидорами, расплавленной моцареллой и нежным желтком складывают в небольшой конвертик. Получается быстро и очень аппетитно.
Рецептом поделилась украинская блогерша Luda Easy Cook на YouTube-канале, сообщает Новини.LIVE.
На 2 конвертика вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- моцарелла или другой сыр — 20-30 г;
- помидор — 2-3 ломтика;
- зеленый лук — по желанию;
- растительное масло — немного для жарки;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Зеленый лук мелко нарежьте.
- Помидор нарежьте небольшими кубиками, а моцареллу натрите или измельчите.
- Осторожно отделите белок от желтка. Белок слегка посолите и взбейте вилкой до однородной консистенции.
- Разогрейте сковороду на небольшом огне и слегка смажьте маслом.
- Вылейте белок и быстро распределите его тонким слоем по поверхности, как блин.
- В центр выложите немного помидора, осторожно поместите желток, добавьте зеленый лук и сыр. Посолите и поперчите по вкусу.
- Готовьте на слабом огне, чтобы белок успел схватиться, но не подгорел.
- С помощью лопатки загните края белкового блинчика к центру, формируя аккуратный конвертик. Слегка прижмите его лопаткой.
- Осторожно переверните конвертик и подержите на сковороде еще немного, чтобы края хорошо закрепились. Так же приготовьте второй.
Внутри яичного конвертика с сыром и помидорами остается нежный желток, а моцарелла становится мягкой и тягучей. Подавать такой завтрак лучше всего сразу, дополнив свежими овощами, зеленью или кусочком цельнозернового хлеба.
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