Салат с грибами. Фото: кадр из видео

Это блюдо прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Салат готовится из доступных продуктов, а майонезная заправка с горчицей удачно объединяет все ингредиенты.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

куриные бедра без костей и кожи — 300 г;

шампиньоны — 300 г;

маринованные огурцы — 250 г;

варёные яйца — 4 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

зернистая горчица — 1 ч. л.;

соль и черный перец — по вкусу;

любимые специи для курицы — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Куриные бедра натереть специями и обжарить до готовности и появления золотистой корочки. Переложить на тарелку и остудить. Шампиньоны нарезать ломтиками и обжарить на той же сковороде, пока не выпарится жидкость и грибы не подрумянятся. Посолить, поперчить и оставить остывать. Курицу, маринованные огурцы и вареные яйца нарезать соломкой. Переложить в салатник, добавить грибы, майонез и зернистую горчицу. Тщательно перемешать и подавать к столу.

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