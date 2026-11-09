Этот салат покорил интернет осенью: понадобится 300 г шампиньонов
Ua ru
9 ноября 2026 12:04
Фото: кадр из видео
Салат с грибами. Фото: кадр из видео
Это блюдо прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Салат готовится из доступных продуктов, а майонезная заправка с горчицей удачно объединяет все ингредиенты.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- куриные бедра без костей и кожи — 300 г;
- шампиньоны — 300 г;
- маринованные огурцы — 250 г;
- варёные яйца — 4 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- зернистая горчица — 1 ч. л.;
- соль и черный перец — по вкусу;
- любимые специи для курицы — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Куриные бедра натереть специями и обжарить до готовности и появления золотистой корочки. Переложить на тарелку и остудить.
- Шампиньоны нарезать ломтиками и обжарить на той же сковороде, пока не выпарится жидкость и грибы не подрумянятся. Посолить, поперчить и оставить остывать.
- Курицу, маринованные огурцы и вареные яйца нарезать соломкой.
- Переложить в салатник, добавить грибы, майонез и зернистую горчицу. Тщательно перемешать и подавать к столу.
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