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Главная Вкус Этот салат покорил интернет осенью: понадобится 300 г шампиньонов

Этот салат покорил интернет осенью: понадобится 300 г шампиньонов

Ua ru
9 ноября 2026 12:04
Салат с курицей и шампиньонами: сытное блюдо с пикантной заправкой Фото: кадр из видео
Салат с грибами. Фото: кадр из видео

Это блюдо прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Салат готовится из доступных продуктов, а майонезная заправка с горчицей удачно объединяет все ингредиенты.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • куриные бедра без костей и кожи — 300 г;
  • шампиньоны — 300 г;
  • маринованные огурцы — 250 г;
  • варёные яйца — 4 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • зернистая горчица — 1 ч. л.;
  • соль и черный перец — по вкусу;
  • любимые специи для курицы — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт салату з куркою та грибами
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Куриные бедра натереть специями и обжарить до готовности и появления золотистой корочки. Переложить на тарелку и остудить.
  2. Шампиньоны нарезать ломтиками и обжарить на той же сковороде, пока не выпарится жидкость и грибы не подрумянятся. Посолить, поперчить и оставить остывать.
  3. Курицу, маринованные огурцы и вареные яйца нарезать соломкой.
  4. Переложить в салатник, добавить грибы, майонез и зернистую горчицу. Тщательно перемешать и подавать к столу.

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салат рецепт грибы шампиньоны
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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