Салат "Оливия" с курицей: отличная альтернатива салату "Оливье"
Ua ru
5 ноября 2026 22:42
Фото: кадр из видео
Салат с курицей и зеленым горошком. Фото: кадр из видео
"Оливия" — вкусный вариант для тех, кто любит традиционные салаты, но хочет попробовать что-то новое. Блюдо готовится быстро из доступных продуктов, а охлажденный плавленый сыр придает ему особенно нежную текстуру.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- отварные куриные окорочка — 2 шт.;
- варёные яйца — 2 шт.;
- свежие огурцы — по вкусу;
- консервированный зеленый горошек — 150 г;
- молодой зеленый лук — небольшой пучок;
- плавленый сырок — 1 шт.;
- майонез — по вкусу;
- соль и черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Отварную курицу и яйца нарезать небольшими кубиками.
- Так же нарезать свежие огурцы и зеленый лук. Добавить зеленый горошек.
- Плавленый сырок предварительно охладить в морозильной камере 15–20 минут, натереть на мелкой терке и добавить в салат.
- Заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Тщательно перемешать и подавать к столу.
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