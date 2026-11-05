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Главная Вкус Салат "Оливия" с курицей: отличная альтернатива салату "Оливье"

Салат "Оливия" с курицей: отличная альтернатива салату "Оливье"

Ua ru
5 ноября 2026 22:42
Салат с курицей и плавленым сыром: нежная альтернатива классическому Оливье Фото: кадр из видео
Салат с курицей и зеленым горошком. Фото: кадр из видео

"Оливия" — вкусный вариант для тех, кто любит традиционные салаты, но хочет попробовать что-то новое. Блюдо готовится быстро из доступных продуктов, а охлажденный плавленый сыр придает ему особенно нежную текстуру.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • отварные куриные окорочка — 2 шт.;
  • варёные яйца — 2 шт.;
  • свежие огурцы — по вкусу;
  • консервированный зеленый горошек — 150 г;
  • молодой зеленый лук — небольшой пучок;
  • плавленый сырок — 1 шт.;
  • майонез — по вкусу;
  • соль и черный перец — по вкусу.
рецепт салату з куркою
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Отварную курицу и яйца нарезать небольшими кубиками.
  2. Так же нарезать свежие огурцы и зеленый лук. Добавить зеленый горошек.
  3. Плавленый сырок предварительно охладить в морозильной камере 15–20 минут, натереть на мелкой терке и добавить в салат.
  4. Заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Тщательно перемешать и подавать к столу.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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