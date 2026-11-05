Салат с курицей и зеленым горошком. Фото: кадр из видео

"Оливия" — вкусный вариант для тех, кто любит традиционные салаты, но хочет попробовать что-то новое. Блюдо готовится быстро из доступных продуктов, а охлажденный плавленый сыр придает ему особенно нежную текстуру.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

отварные куриные окорочка — 2 шт.;

варёные яйца — 2 шт.;

свежие огурцы — по вкусу;

консервированный зеленый горошек — 150 г;

молодой зеленый лук — небольшой пучок;

плавленый сырок — 1 шт.;

майонез — по вкусу;

соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Отварную курицу и яйца нарезать небольшими кубиками. Так же нарезать свежие огурцы и зеленый лук. Добавить зеленый горошек. Плавленый сырок предварительно охладить в морозильной камере 15–20 минут, натереть на мелкой терке и добавить в салат. Заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Тщательно перемешать и подавать к столу.

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