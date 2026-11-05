Салат з куркою та зеленим горошком. Фото: кадр з відео

"Олівія" — смачний варіант для тих, хто любить традиційні салати, але хоче спробувати щось нове. Готується страва швидко, з доступних продуктів, а охолоджений плавлений сир робить текстуру особливо ніжною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

відварені курячі стегна — 2 шт.;

відварені яйця — 2 шт.;

свіжі огірки — за смаком;

консервований зелений горошок — 150 г;

молода зелена цибуля — невеликий пучок;

плавлений сирок — 1 шт.;

майонез — за смаком;

сіль і чорний перець — за смаком.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Відварену курку та яйця нарізати невеликими кубиками. Так само подрібнити свіжі огірки, зелену цибулю. Додати зелений горошок. Плавлений сирок попередньо охолодити в морозильній камері 15–20 хвилин, натерти на дрібній тертці та додати до салату. Заправити майонезом, посолити й поперчити за смаком. Ретельно перемішати та подавати до столу.

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