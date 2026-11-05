Салат "Олівія" з куркою: чудова альтернатива замість "Олів’є"
Ua ru
5 листопада 2026 22:42
Фото: кадр з відео
Салат з куркою та зеленим горошком. Фото: кадр з відео
"Олівія" — смачний варіант для тих, хто любить традиційні салати, але хоче спробувати щось нове. Готується страва швидко, з доступних продуктів, а охолоджений плавлений сир робить текстуру особливо ніжною.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- відварені курячі стегна — 2 шт.;
- відварені яйця — 2 шт.;
- свіжі огірки — за смаком;
- консервований зелений горошок — 150 г;
- молода зелена цибуля — невеликий пучок;
- плавлений сирок — 1 шт.;
- майонез — за смаком;
- сіль і чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Відварену курку та яйця нарізати невеликими кубиками.
- Так само подрібнити свіжі огірки, зелену цибулю. Додати зелений горошок.
- Плавлений сирок попередньо охолодити в морозильній камері 15–20 хвилин, натерти на дрібній тертці та додати до салату.
- Заправити майонезом, посолити й поперчити за смаком. Ретельно перемішати та подавати до столу.
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