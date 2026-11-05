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Головна Смак Салат "Олівія" з куркою: чудова альтернатива замість "Олів’є"

Салат "Олівія" з куркою: чудова альтернатива замість "Олів’є"

Ua ru
5 листопада 2026 22:42
Салат із куркою та плавленим сиром: ніжна альтернатива класичному Олів’є Фото: кадр з відео
Салат з куркою та зеленим горошком. Фото: кадр з відео

"Олівія" — смачний варіант для тих, хто любить традиційні салати, але хоче спробувати щось нове. Готується страва швидко, з доступних продуктів, а охолоджений плавлений сир робить текстуру особливо ніжною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • відварені курячі стегна — 2 шт.;
  • відварені яйця — 2 шт.;
  • свіжі огірки — за смаком;
  • консервований зелений горошок — 150 г;
  • молода зелена цибуля — невеликий пучок;
  • плавлений сирок — 1 шт.;
  • майонез — за смаком;
  • сіль і чорний перець — за смаком.
рецепт салату з куркою
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Відварену курку та яйця нарізати невеликими кубиками.
  2. Так само подрібнити свіжі огірки, зелену цибулю. Додати зелений горошок.
  3. Плавлений сирок попередньо охолодити в морозильній камері 15–20 хвилин, натерти на дрібній тертці та додати до салату.
  4. Заправити майонезом, посолити й поперчити за смаком. Ретельно перемішати та подавати до столу.

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салат рецепт курка олів'є
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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