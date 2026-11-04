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Головна Смак Салат "Жіночі примхи": рецепт з куркою, горіхами та виноградом

Салат "Жіночі примхи": рецепт з куркою, горіхами та виноградом

Ua ru
4 листопада 2026 21:44
Салат із копченою куркою, виноградом і горіхами: святкова страва з ніжним смаком Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Жіночі примхи". Фото: smachnenke.com.ua

Салат виходить ситним, ніжним і водночас має приємну солодку нотку завдяки винограду. Шари інгредієнтів доповнюють один одного, а горіхи додають легкої хрусткості. Перед подачею страву варто трохи охолодити.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • копчена куряча грудка — 300 г;
  • мариновані огірки — 3 шт.;
  • варені яйця — 5 шт.;
  • волоські горіхи — 70 г;
  • виноград без кісточок — для оздоблення;
  • майонез — до смаку.

Спосіб приготування

  1. Курку та огірки нарізати невеликими шматочками, з огірків злити зайву рідину.
  2. Яйця розділити на білки й жовтки та натерти окремо. Горіхи подрібнити.
  3. Викласти шарами курку, огірки, жовтки та більшу частину горіхів, змащуючи кожен шар тонкою сіточкою майонезу. Зверху розподілити білки.
  4. Прикрасити салат рештою горіхів і половинками винограду.
  5. Поставити в холодильник на 30 хвилин, щоб шари просочилися, та подавати охолодженим.

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салат рецепт курка закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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