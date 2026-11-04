Салат "Жіночі примхи". Фото: smachnenke.com.ua

Салат виходить ситним, ніжним і водночас має приємну солодку нотку завдяки винограду. Шари інгредієнтів доповнюють один одного, а горіхи додають легкої хрусткості. Перед подачею страву варто трохи охолодити.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

копчена куряча грудка — 300 г;

мариновані огірки — 3 шт.;

варені яйця — 5 шт.;

волоські горіхи — 70 г;

виноград без кісточок — для оздоблення;

майонез — до смаку.

Спосіб приготування

Курку та огірки нарізати невеликими шматочками, з огірків злити зайву рідину. Яйця розділити на білки й жовтки та натерти окремо. Горіхи подрібнити. Викласти шарами курку, огірки, жовтки та більшу частину горіхів, змащуючи кожен шар тонкою сіточкою майонезу. Зверху розподілити білки. Прикрасити салат рештою горіхів і половинками винограду. Поставити в холодильник на 30 хвилин, щоб шари просочилися, та подавати охолодженим.

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