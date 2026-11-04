Салат "Жіночі примхи": рецепт з куркою, горіхами та виноградом
Ua ru
4 листопада 2026 21:44
Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Жіночі примхи". Фото: smachnenke.com.ua
Салат виходить ситним, ніжним і водночас має приємну солодку нотку завдяки винограду. Шари інгредієнтів доповнюють один одного, а горіхи додають легкої хрусткості. Перед подачею страву варто трохи охолодити.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- копчена куряча грудка — 300 г;
- мариновані огірки — 3 шт.;
- варені яйця — 5 шт.;
- волоські горіхи — 70 г;
- виноград без кісточок — для оздоблення;
- майонез — до смаку.
Спосіб приготування
- Курку та огірки нарізати невеликими шматочками, з огірків злити зайву рідину.
- Яйця розділити на білки й жовтки та натерти окремо. Горіхи подрібнити.
- Викласти шарами курку, огірки, жовтки та більшу частину горіхів, змащуючи кожен шар тонкою сіточкою майонезу. Зверху розподілити білки.
- Прикрасити салат рештою горіхів і половинками винограду.
- Поставити в холодильник на 30 хвилин, щоб шари просочилися, та подавати охолодженим.
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