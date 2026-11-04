Салат "Женские прихоти": рецепт с курицей, орехами и виноградом
Ua ru
4 ноября 2026 21:44
Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Женские прихоти". Фото: smachnenke.com.ua
Салат получается сытным, нежным и при этом имеет приятную сладковатую нотку благодаря винограду. Слои ингредиентов дополняют друг друга, а орехи придают легкую хрусткость. Перед подачей блюдо следует немного охладить.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- копченая куриная грудка — 300 г;
- маринованные огурцы — 3 шт.;
- вареные яйца — 5 шт.;
- грецкие орехи — 70 г;
- виноград без косточек — для украшения;
- майонез — по вкусу.
Способ приготовления
- Курицу и огурцы нарезать небольшими кусочками, с огурцов слить лишнюю жидкость.
- Яйца разделить на белки и желтки и натереть отдельно. Орехи измельчить.
- Выложить слоями курицу, огурцы, желтки и большую часть орехов, смазывая каждый слой тонким слоем майонеза. Сверху выложить белки.
- Украсить салат оставшимися орехами и половинками винограда.
- Поставить в холодильник на 30 минут, чтобы слои пропитались, и подавать охлажденным.
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