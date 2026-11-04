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Главная Вкус Салат "Женские прихоти": рецепт с курицей, орехами и виноградом

Салат "Женские прихоти": рецепт с курицей, орехами и виноградом

Ua ru
4 ноября 2026 21:44
Салат с копченой курицей, виноградом и орехами: праздничное блюдо с нежным вкусом Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Женские прихоти". Фото: smachnenke.com.ua

Салат получается сытным, нежным и при этом имеет приятную сладковатую нотку благодаря винограду. Слои ингредиентов дополняют друг друга, а орехи придают легкую хрусткость. Перед подачей блюдо следует немного охладить.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • копченая куриная грудка — 300 г;
  • маринованные огурцы — 3 шт.;
  • вареные яйца — 5 шт.;
  • грецкие орехи — 70 г;
  • виноград без косточек — для украшения;
  • майонез — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Курицу и огурцы нарезать небольшими кусочками, с огурцов слить лишнюю жидкость.
  2. Яйца разделить на белки и желтки и натереть отдельно. Орехи измельчить.
  3. Выложить слоями курицу, огурцы, желтки и большую часть орехов, смазывая каждый слой тонким слоем майонеза. Сверху выложить белки.
  4. Украсить салат оставшимися орехами и половинками винограда.
  5. Поставить в холодильник на 30 минут, чтобы слои пропитались, и подавать охлажденным.

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салат рецепт курица закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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