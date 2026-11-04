Салат "Женские прихоти". Фото: smachnenke.com.ua

Салат получается сытным, нежным и при этом имеет приятную сладковатую нотку благодаря винограду. Слои ингредиентов дополняют друг друга, а орехи придают легкую хрусткость. Перед подачей блюдо следует немного охладить.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

копченая куриная грудка — 300 г;

маринованные огурцы — 3 шт.;

вареные яйца — 5 шт.;

грецкие орехи — 70 г;

виноград без косточек — для украшения;

майонез — по вкусу.

Способ приготовления

Курицу и огурцы нарезать небольшими кусочками, с огурцов слить лишнюю жидкость. Яйца разделить на белки и желтки и натереть отдельно. Орехи измельчить. Выложить слоями курицу, огурцы, желтки и большую часть орехов, смазывая каждый слой тонким слоем майонеза. Сверху выложить белки. Украсить салат оставшимися орехами и половинками винограда. Поставить в холодильник на 30 минут, чтобы слои пропитались, и подавать охлажденным.

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