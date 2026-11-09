Салат з грибами. Фото: кадр з відео

Ця страва чудово підійде як для сімейної вечері, так і для святкового столу. Готується салат із доступних продуктів, а майонезна заправка з гірчицею вдало об’єднує всі інгредієнти.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

курячі стегна без кістки та шкіри — 300 г;

печериці — 300 г;

мариновані огірки — 250 г;

відварені яйця — 4 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

зерниста гірчиця — 1 ч. л.;

сіль і чорний перець — за смаком;

улюблені спеції для курки — за смаком;

рослинна олія — для смаження.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Курячі стегна натерти спеціями та обсмажити до готовності й золотистої скоринки. Перекласти на тарілку та охолодити. Печериці нарізати пластинками й обсмажити на тій самій сковороді, доки випарується рідина та гриби підрум’яняться. Посолити, поперчити й залишити охолоджуватися. Курку, мариновані огірки та варені яйця нарізати соломкою. Перекласти в салатник, додати гриби, майонез і зернисту гірчицю. Ретельно перемішати та подавати до столу.

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