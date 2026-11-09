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Головна Смак Цей салат підкорив інтернет восени 2026: знадобиться 300 г печериць

Цей салат підкорив інтернет восени 2026: знадобиться 300 г печериць

Ua ru
9 листопада 2026 12:04
Салат із куркою та печерицями: ситна страва з пікантною заправкою Фото: кадр з відео
Салат з грибами. Фото: кадр з відео

Ця страва чудово підійде як для сімейної вечері, так і для святкового столу. Готується салат із доступних продуктів, а майонезна заправка з гірчицею вдало об’єднує всі інгредієнти.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • курячі стегна без кістки та шкіри — 300 г;
  • печериці — 300 г;
  • мариновані огірки — 250 г;
  • відварені яйця — 4 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • зерниста гірчиця — 1 ч. л.;
  • сіль і чорний перець — за смаком;
  • улюблені спеції для курки — за смаком;
  • рослинна олія — для смаження.
рецепт салату з куркою та грибами
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Курячі стегна натерти спеціями та обсмажити до готовності й золотистої скоринки. Перекласти на тарілку та охолодити.
  2. Печериці нарізати пластинками й обсмажити на тій самій сковороді, доки випарується рідина та гриби підрум’яняться. Посолити, поперчити й залишити охолоджуватися.
  3. Курку, мариновані огірки та варені яйця нарізати соломкою.
  4. Перекласти в салатник, додати гриби, майонез і зернисту гірчицю. Ретельно перемішати та подавати до столу.

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салат рецепт гриби печериці
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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