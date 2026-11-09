Цей салат підкорив інтернет восени 2026: знадобиться 300 г печериць
Ua ru
9 листопада 2026 12:04
Фото: кадр з відео
Салат з грибами. Фото: кадр з відео
Ця страва чудово підійде як для сімейної вечері, так і для святкового столу. Готується салат із доступних продуктів, а майонезна заправка з гірчицею вдало об’єднує всі інгредієнти.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- курячі стегна без кістки та шкіри — 300 г;
- печериці — 300 г;
- мариновані огірки — 250 г;
- відварені яйця — 4 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- зерниста гірчиця — 1 ч. л.;
- сіль і чорний перець — за смаком;
- улюблені спеції для курки — за смаком;
- рослинна олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Курячі стегна натерти спеціями та обсмажити до готовності й золотистої скоринки. Перекласти на тарілку та охолодити.
- Печериці нарізати пластинками й обсмажити на тій самій сковороді, доки випарується рідина та гриби підрум’яняться. Посолити, поперчити й залишити охолоджуватися.
- Курку, мариновані огірки та варені яйця нарізати соломкою.
- Перекласти в салатник, додати гриби, майонез і зернисту гірчицю. Ретельно перемішати та подавати до столу.
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