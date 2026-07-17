Этот торт лучше, чем "Медовик" и "Наполеон": понадобится пачка творога и 20 минут
Если хочется домашнего торта без сложного теста и длительного приготовления, этот рецепт станет отличной находкой. Творожные коржи получаются мягкими и нежными, а заварной крем со сметаной делает десерт особенно сочным. После нескольких часов в холодильнике торт хорошо пропитывается и буквально тает во рту.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог — 180 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 100 г;
- мука — 200 г;
- сода — 0,5 ч. л.
Для крема:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 150 г;
- крахмал — 2 ст. л.;
- молоко — 200 мл.;
- сметана — 200 г;
- сливочное масло — 70 г;
- растопленный шоколад — для украшения.
Способ приготовления
- Для коржей смешать творог, яйцо, соль и сахар. Добавить муку с содой и замесить мягкое тесто.
- Разделить его на 8 частей, раскатать тонкие коржи и выпекать при 200 ºC примерно по 6 минут.
- Готовые коржи обрезать, а обрезки измельчить в крошку.
- Для крема смешать яйца, сахар, крахмал, сметану и молоко.
- Варить на небольшом огне, постоянно помешивая, до загустения. Снять с плиты, добавить сливочное масло и остудить.
- Смазать все коржи кремом, смазать верх и бока торта, посыпать крошкой и украсить растопленным шоколадом.
- Поставить торт в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался, после чего подавать к столу.
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