Этот торт лучше, чем "Медовик" и "Наполеон": понадобится пачка творога и 20 минут

Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Если хочется домашнего торта без сложного теста и длительного приготовления, этот рецепт станет отличной находкой. Творожные коржи получаются мягкими и нежными, а заварной крем со сметаной делает десерт особенно сочным. После нескольких часов в холодильнике торт хорошо пропитывается и буквально тает во рту.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог — 180 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 100 г;

мука — 200 г;

сода — 0,5 ч. л.

Для крема:

яйца — 2 шт.;

сахар — 150 г;

крахмал — 2 ст. л.;

молоко — 200 мл.;

сметана — 200 г;

сливочное масло — 70 г;

растопленный шоколад — для украшения.

Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Для коржей смешать творог, яйцо, соль и сахар. Добавить муку с содой и замесить мягкое тесто. Разделить его на 8 частей, раскатать тонкие коржи и выпекать при 200 ºC примерно по 6 минут. Готовые коржи обрезать, а обрезки измельчить в крошку. Для крема смешать яйца, сахар, крахмал, сметану и молоко. Варить на небольшом огне, постоянно помешивая, до загустения. Снять с плиты, добавить сливочное масло и остудить. Смазать все коржи кремом, смазать верх и бока торта, посыпать крошкой и украсить растопленным шоколадом. Поставить торт в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался, после чего подавать к столу.

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