Ua
Главная Вкус Этот торт лучше, чем "Медовик" и "Наполеон": понадобится пачка творога и 20 минут

Этот торт лучше, чем "Медовик" и "Наполеон": понадобится пачка творога и 20 минут

17 июля 2026 03:04
Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Если хочется домашнего торта без сложного теста и длительного приготовления, этот рецепт станет отличной находкой. Творожные коржи получаются мягкими и нежными, а заварной крем со сметаной делает десерт особенно сочным. После нескольких часов в холодильнике торт хорошо пропитывается и буквально тает во рту.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог — 180 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 100 г;
  • мука — 200 г;
  • сода — 0,5 ч. л.

Для крема:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • крахмал — 2 ст. л.;
  • молоко — 200 мл.;
  • сметана — 200 г;
  • сливочное масло — 70 г;
  • растопленный шоколад — для украшения.
Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Для коржей смешать творог, яйцо, соль и сахар. Добавить муку с содой и замесить мягкое тесто.
  2. Разделить его на 8 частей, раскатать тонкие коржи и выпекать при 200 ºC примерно по 6 минут.
  3. Готовые коржи обрезать, а обрезки измельчить в крошку.
  4. Для крема смешать яйца, сахар, крахмал, сметану и молоко.
  5. Варить на небольшом огне, постоянно помешивая, до загустения. Снять с плиты, добавить сливочное масло и остудить.
  6. Смазать все коржи кремом, смазать верх и бока торта, посыпать крошкой и украсить растопленным шоколадом.
  7. Поставить торт в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался, после чего подавать к столу.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.