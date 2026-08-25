Фасоль "Верес" в густом томатном соусе на зиму: вкусный рецепт

Фасоль в томатном соусе с овощами на зиму. Фото: кадр из видео

Юлия Щербак Редактор

Фасоль "Верес" с овощами в густом томатном соусе — сытная и универсальная заготовка, которая особенно пригодится зимой. Ее можно подавать как самостоятельную закуску, добавлять в борщ, суп, овощное рагу или подавать к мясу.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Кулінарні рецепти від Надії", передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры без кожицы — 1,5 кг;

сухая фасоль — 500 г;

сладкий перец — 800 г;

морковь — 1 кг;

лук — 1 кг;

растительное масло без запаха — 150 мл;

сахар — 150 г;

соль — 50 г;

чеснок — 1 головка;

уксус 9% — 60 мл.

Выход: 9 банок по 0,5 л и примерно 300 г заготовки.

Фасоль в томате с овощами на зиму. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Сухую фасоль замочить в воде на ночь. На следующий день воду слить, залить свежей и отварить фасоль до готовности без соли. Она должна стать мягкой, но сохранить форму. Помидоры очистить от кожицы и пропустить через мясорубку. Морковь и сладкий перец нарезать соломкой, лук измельчить. В большой кастрюле разогреть растительное масло и обжарить лук около 10 минут, чтобы он стал мягким и ароматным. Добавить измельченные помидоры, соль и сахар. Довести томатную массу до кипения, выложить морковь и готовить около 15 минут на среднем огне без крышки, периодически перемешивая. Добавить сладкий перец и продолжить готовить еще 10-15 минут. Затем добавить отварную фасоль и измельченный чеснок. Проварить все вместе еще 15-20 минут. В конце влить уксус, тщательно перемешать и попробовать соус. По желанию можно добавить немного острого перца. Готовая фасоль должна получиться густой и сочной, а овощи — остаться целыми, а не превратиться в пюре. Если масса кажется слишком густой, можно добавить немного отвара от фасоли.

Фасоль "Верес" получается густой, ароматной и сытной. Зимой ее удобно использовать не только как готовую закуску, но и как основу для быстрого борща, супа или овощного рагу.

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