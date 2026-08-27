Деруны из яблок за 10 минут: простой рецепт сладкого украинского блюда

Украинское блюдо — яблочные деруны. Фото: google.com

Яблочные деруны — сладкая вариация хорошо знакомого украинского блюда, которое можно приготовить всего за 10 минут. Они получаются нежными внутри и румяными снаружи, а корица, ваниль и мускатный орех придают им особый аромат. Подавать такие вкусные деруны лучше всего теплыми с медом или сметаной.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша Карина Тютюнник на YouTube-канале Karina Kitchen, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яблоки — 3 шт.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

молотая корица — 1 ч. л.;

мускатный орех — 1/2 ч. л.;

ваниль — 10 г;

мука — 3 ст. л.;

сливочное масло или растительное масло — для жарки.

Приготовление дерунов из яблок. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Яблоки очистите от кожуры и натрите на средней терке. Добавьте яйца, сахар, корицу, мускатный орех, ваниль и муку. Хорошо перемешайте до однородной консистенции. Разогрейте сковороду и смажьте сливочным маслом или небольшим количеством растительного масла. Столовой ложкой выкладывайте яблочную массу, формируя небольшие деруны. Жарьте на среднем огне с обеих сторон до красивой золотистой корочки.

Готовые яблочные деруны подавайте теплыми. Особенно вкусно они сочетаются с жидким медом или сметаной и чашкой горячего чая.

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