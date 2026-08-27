Деруны из яблок за 10 минут: простой рецепт сладкого украинского блюда

Яблочные деруны за 10 минут: сладкое украинское блюдо к чаю
Яблочные деруны — сладкая вариация хорошо знакомого украинского блюда, которое можно приготовить всего за 10 минут. Они получаются нежными внутри и румяными снаружи, а корица, ваниль и мускатный орех придают им особый аромат. Подавать такие вкусные деруны лучше всего теплыми с медом или сметаной.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша Карина Тютюнник на YouTube-канале Karina Kitchen, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яблоки — 3 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- молотая корица — 1 ч. л.;
- мускатный орех — 1/2 ч. л.;
- ваниль — 10 г;
- мука — 3 ст. л.;
- сливочное масло или растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Яблоки очистите от кожуры и натрите на средней терке.
- Добавьте яйца, сахар, корицу, мускатный орех, ваниль и муку. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
- Разогрейте сковороду и смажьте сливочным маслом или небольшим количеством растительного масла.
- Столовой ложкой выкладывайте яблочную массу, формируя небольшие деруны.
- Жарьте на среднем огне с обеих сторон до красивой золотистой корочки.
Готовые яблочные деруны подавайте теплыми. Особенно вкусно они сочетаются с жидким медом или сметаной и чашкой горячего чая.
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