Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Яблочные деруны за 10 минут: сладкое украинское блюдо к чаю

Яблочные деруны за 10 минут: сладкое украинское блюдо к чаю

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 10:04
Деруны из яблок за 10 минут: простой рецепт сладкого украинского блюда
Украинское блюдо — яблочные деруны. Фото: google.com

Яблочные деруны — сладкая вариация хорошо знакомого украинского блюда, которое можно приготовить всего за 10 минут. Они получаются нежными внутри и румяными снаружи, а корица, ваниль и мускатный орех придают им особый аромат. Подавать такие вкусные деруны лучше всего теплыми с медом или сметаной.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша Карина Тютюнник на YouTube-канале Karina Kitchen, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • яблоки — 3 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • молотая корица — 1 ч. л.;
  • мускатный орех — 1/2 ч. л.;
  • ваниль — 10 г;
  • мука — 3 ст. л.;
  • сливочное масло или растительное масло — для жарки.

 

Рецепт українських дерунів з яблук
Приготовление дерунов из яблок. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Яблоки очистите от кожуры и натрите на средней терке.
  2. Добавьте яйца, сахар, корицу, мускатный орех, ваниль и муку. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
  3. Разогрейте сковороду и смажьте сливочным маслом или небольшим количеством растительного масла.
  4. Столовой ложкой выкладывайте яблочную массу, формируя небольшие деруны.
  5. Жарьте на среднем огне с обеих сторон до красивой золотистой корочки.

Готовые яблочные деруны подавайте теплыми. Особенно вкусно они сочетаются с жидким медом или сметаной и чашкой горячего чая.

Читайте также:

Делимся другими вкусными рецептами блюд

Яблочный пирог "Вересень" с творогом и греческим йогуртом, который не содержит сахара и масла, но нежнее чизкейка.

Кремовый десерт из яблок "Райский", который быстро готовится без духовки, муки и желатина.

Нежные блины со сливами, которые готовятся в духовке всего за 30 минут.

Ароматные и хрустящие творожные булочки с расплавленной моцареллой и кунжутной корочкой за 30 минут.

Нежные и пышные панкейки на молоке, которые можно приготовить всего за 15 минут.

Деруны украинское блюдо блюдо с яблоками
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации