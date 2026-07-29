Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Деруны "по-новому": быстрый рецепт без терки, вкуснее и без хлопот

Деруны "по-новому": быстрый рецепт без терки, вкуснее и без хлопот

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 21:04
Оладьи без натирания картофеля: быстрый способ приготовления на сковороде
Оладьи "по-новому". Фото: gospodynka.com.ua

Оладьи — одно из самых любимых домашних блюд, но многие избегают их готовить из-за длительного натирания картофеля. Этот вариант значительно проще: овощи измельчаются за несколько минут, а готовые оладьи получаются с хрустящей корочкой и нежной серединкой.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • картофель — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — 50 мл для жарки.
рецепт дерунів без тертки
Картофель и мука. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель и лук очистить, промыть и нарезать небольшими кусочками.
  2. Измельчить овощи в блендере до однородной массы (также можно воспользоваться мясорубкой).
  3. Оставить картофельную смесь примерно на 5 минут, чтобы она пустила сок. Затем лишнюю жидкость слить через сито.
  4. Добавить в массу яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешать — тесто должно быть однородным и густым.
  5. Разогреть сковороду с маслом. Выкладывать картофельную массу ложкой, формируя небольшие оладьи.
  6. Жарить под крышкой на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  7. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Подавать горячими со сметаной.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.

Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.

Читайте также:

Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.

Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.

Ужин Деруны рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации