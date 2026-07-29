Оладьи без натирания картофеля: быстрый способ приготовления на сковороде

Оладьи "по-новому". Фото: gospodynka.com.ua

Оладьи — одно из самых любимых домашних блюд, но многие избегают их готовить из-за длительного натирания картофеля. Этот вариант значительно проще: овощи измельчаются за несколько минут, а готовые оладьи получаются с хрустящей корочкой и нежной серединкой.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

картофель — 500 г;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2 ст. л.;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — 50 мл для жарки.

Картофель и мука. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Картофель и лук очистить, промыть и нарезать небольшими кусочками. Измельчить овощи в блендере до однородной массы (также можно воспользоваться мясорубкой). Оставить картофельную смесь примерно на 5 минут, чтобы она пустила сок. Затем лишнюю жидкость слить через сито. Добавить в массу яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешать — тесто должно быть однородным и густым. Разогреть сковороду с маслом. Выкладывать картофельную массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить под крышкой на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Подавать горячими со сметаной.

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