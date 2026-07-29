Деруни без натирання картоплі: швидкий спосіб приготування на сковороді

Деруни "по-новому". Фото: gospodynka.com.ua

Деруни — одна з найулюбленіших домашніх страв, але багато хто уникає їх готувати через довге натирання картоплі. Цей варіант значно простіший: овочі подрібнюються за кілька хвилин, а готові деруни виходять із хрусткою скоринкою та ніжною серединкою.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

картопля — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

сіль і чорний мелений перець — до смаку;

олія — 50 мл для смаження.

Картопля та борошно. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Картоплю та цибулю очистити, промити й нарізати невеликими шматочками. Подрібнити овочі у блендері до однорідної маси (також можна скористатися м’ясорубкою). Залишити картопляну суміш приблизно на 5 хвилин, щоб вона пустила сік. Потім зайву рідину злити через сито. Додати до маси яйце, борошно, сіль і перець. Добре перемішати — тісто має бути однорідним і густим. Розігріти сковороду з олією. Викладати картопляну масу ложкою, формуючи невеликі деруни. Смажити під кришкою на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Готові деруни викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавати гарячими зі сметаною.

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