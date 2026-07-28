Кабачки с фаршем в кляре: простой ужин вместо котлет

Кабачки и фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Если обычные котлеты уже надоели, приготовьте кабачки с мясной начинкой в золотистом кляре. Блюдо получается сочным, нежным внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Такой ужин готовится без сложных ингредиентов и непременно понравится всей семье.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодые кабачки — 2 шт.;

мясной фарш — 350 г;

лук — 1 шт.;

укроп — по вкусу;

соль, черный перец, сухой чеснок — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Для кляра:

яйца — 3 шт.;

сметана 15% — 150 г;

вода — 3 ст. л.;

мука — 3–6 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Кабачки и фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Фарш смешать с мелко нарезанным луком, укропом, солью, перцем и сухим чесноком. Кабачки нарезать вдоль тонкими полосками, немного посолить, оставить на 15 минут, после чего обсушить бумажными полотенцами. Для кляра смешать яйца, сметану, воду, соль и перец, постепенно всыпать муку до получения однородной массы средней густоты. На половину полоски кабачка выложить тонкий слой фарша, накрыть второй половиной, обмакнуть заготовки в кляр и выложить на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарьте под крышкой на умеренном огне с обеих сторон до румяной корочки и полной готовности фарша.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.

Читайте также:

Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.

Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.

Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.