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Главная Вкус На ужин вместо отбивных и котлет: понадобятся 2 кабачка и 350 г фарша

На ужин вместо отбивных и котлет: понадобятся 2 кабачка и 350 г фарша

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 21:04
Кабачки с фаршем в кляре: простой ужин вместо котлет
Кабачки и фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Если обычные котлеты уже надоели, приготовьте кабачки с мясной начинкой в золотистом кляре. Блюдо получается сочным, нежным внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Такой ужин готовится без сложных ингредиентов и непременно понравится всей семье.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодые кабачки — 2 шт.;
  • мясной фарш — 350 г;
  • лук — 1 шт.;
  • укроп — по вкусу;
  • соль, черный перец, сухой чеснок — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Для кляра:

  • яйца — 3 шт.;
  • сметана 15% — 150 г;
  • вода — 3 ст. л.;
  • мука — 3–6 ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу.
рецепт страви з кабачків та фаршу
Кабачки и фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Фарш смешать с мелко нарезанным луком, укропом, солью, перцем и сухим чесноком.
  2. Кабачки нарезать вдоль тонкими полосками, немного посолить, оставить на 15 минут, после чего обсушить бумажными полотенцами.
  3. Для кляра смешать яйца, сметану, воду, соль и перец, постепенно всыпать муку до получения однородной массы средней густоты.
  4. На половину полоски кабачка выложить тонкий слой фарша, накрыть второй половиной, обмакнуть заготовки в кляр и выложить на разогретую сковороду с растительным маслом.
  5. Жарьте под крышкой на умеренном огне с обеих сторон до румяной корочки и полной готовности фарша.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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