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Головна Смак Яблучні деруни за 10 хвилин: солодка українська страва до чаю

Яблучні деруни за 10 хвилин: солодка українська страва до чаю

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 10:04
Деруни з яблук за 10 хвилин: простий рецепт солодкої української страви
Українська страва деруни з яблук. Фото: google.com

Яблучні деруни — солодка варіація добре знайомої української страви, яку можна приготувати всього за 10 хвилин. Вони виходять ніжними всередині та рум'яними зовні, а кориця, ваніль і мускатний горіх додають особливого аромату. Подавати такі смачні деруни найкраще теплими з медом або сметаною.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Каріна Тютюнник на YouTube-каналі Karina Kitchen, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яблука — 3 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • мелена кориця — 1 ч. л.;
  • мускатний горіх — 1/2 ч. л.;
  • ваніль — 10 г;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • вершкове масло або рослинна олія — для смаження.

 

Рецепт українських дерунів з яблук
Приготування дерунів з яблук. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Яблука очистіть від шкірки та натріть на середній тертці.
  2. Додайте яйця, цукор, корицю, мускатний горіх, ваніль та борошно. Добре перемішайте до однорідності.
  3. Сковороду розігрійте та змастіть вершковим маслом або невеликою кількістю рослинної олії.
  4. Столовою ложкою викладайте яблучну масу, формуючи невеликі деруни.
  5. Смажте на середньому вогні з обох боків до красивої золотистої скоринки.

Готові яблучні деруни подавайте теплими. Особливо смачно вони поєднуються з рідким медом або сметаною та чашкою гарячого чаю.

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Деруни українська страва страва з яблуками
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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