Деруни з яблук за 10 хвилин: простий рецепт солодкої української страви

Яблучні деруни за 10 хвилин: солодка українська страва до чаю
Яблучні деруни — солодка варіація добре знайомої української страви, яку можна приготувати всього за 10 хвилин. Вони виходять ніжними всередині та рум'яними зовні, а кориця, ваніль і мускатний горіх додають особливого аромату. Подавати такі смачні деруни найкраще теплими з медом або сметаною.
Рецептом поділилася кулінарна блогерка Каріна Тютюнник на YouTube-каналі Karina Kitchen, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яблука — 3 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- мелена кориця — 1 ч. л.;
- мускатний горіх — 1/2 ч. л.;
- ваніль — 10 г;
- борошно — 3 ст. л.;
- вершкове масло або рослинна олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Яблука очистіть від шкірки та натріть на середній тертці.
- Додайте яйця, цукор, корицю, мускатний горіх, ваніль та борошно. Добре перемішайте до однорідності.
- Сковороду розігрійте та змастіть вершковим маслом або невеликою кількістю рослинної олії.
- Столовою ложкою викладайте яблучну масу, формуючи невеликі деруни.
- Смажте на середньому вогні з обох боків до красивої золотистої скоринки.
Готові яблучні деруни подавайте теплими. Особливо смачно вони поєднуються з рідким медом або сметаною та чашкою гарячого чаю.
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