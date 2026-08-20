Яйцо-конвертик с сыром и томатами: вкусный завтрак за минуту

Яйцо-конвертик с сыром и помидорами. Фото: кадр с видео

Юлия Щербак Редактор

Даже из обычных яиц можно приготовить оригинальный и невероятно вкусный завтрак, который, безусловно, будет интереснее классической яичницы. Тонкий белковый блинчик с сочными помидорами, расплавленной моцареллой и нежным желтком складывают в небольшой конвертик. Получается быстро и очень аппетитно.

Рецептом поделилась украинская блогерша Luda Easy Cook на YouTube-канале, сообщает Новини.LIVE.

На 2 конвертика вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

моцарелла или другой сыр — 20-30 г;

помидор — 2-3 ломтика;

зеленый лук — по желанию;

растительное масло — немного для жарки;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу.

Яйцо-конвертик с сыром и помидорами. Фото: кадр с видео

Способ приготовления

Зеленый лук мелко нарежьте. Помидор нарежьте небольшими кубиками, а моцареллу натрите или измельчите. Осторожно отделите белок от желтка. Белок слегка посолите и взбейте вилкой до однородной консистенции. Разогрейте сковороду на небольшом огне и слегка смажьте маслом. Вылейте белок и быстро распределите его тонким слоем по поверхности, как блин. В центр выложите немного помидора, осторожно поместите желток, добавьте зеленый лук и сыр. Посолите и поперчите по вкусу. Готовьте на слабом огне, чтобы белок успел схватиться, но не подгорел. С помощью лопатки загните края белкового блинчика к центру, формируя аккуратный конвертик. Слегка прижмите его лопаткой. Осторожно переверните конвертик и подержите на сковороде еще немного, чтобы края хорошо закрепились. Так же приготовьте второй.

Внутри яичного конвертика с сыром и помидорами остается нежный желток, а моцарелла становится мягкой и тягучей. Подавать такой завтрак лучше всего сразу, дополнив свежими овощами, зеленью или кусочком цельнозернового хлеба.

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