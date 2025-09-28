Видео
Дата публикации 28 сентября 2025 12:04
Как экономить на продуктах — советы для полноценного рациона и семейного бюджета
Женщина с продуктами. Фото: Freepik

Экономить на продуктах — реально, если правильно планировать покупки и питание. Лучше всего делать покупки один раз в неделю, чтобы избежать спонтанных трат в магазине. Простое меню, сезонные овощи, крупы и домашнее приготовление помогут сохранить бюджет и одновременно сделать рацион здоровым и разнообразным.

Новини.LIVE расскажут, как правильно экономить средства на продукты питания.

Как экономить на продуктах, чтобы рацион был полноценным — советы

Расходы на продукты занимают значительную часть семейного бюджета, особенно в периоды, когда цены постоянно растут. Однако правильный подход к закупке и планированию питания поможет существенно сэкономить средства и одновременно сохранить сбалансированное меню. Важно помнить, что экономия не означает отказ от качественных и полезных продуктов, а лишь умение грамотно организовать покупки.

заощадження на продуктах
Овощи в пакете. Фото: Freepik

Закупайте продукты раз в неделю

Самая частая ошибка — ежедневные походы в магазин "за хлебом". В результате вместе с батоном в корзину попадает куча спонтанных покупок: сладости, снеки, ненужные мелочи. Это значительно увеличивает расходы. Лучше всего составить список необходимых продуктов и закупаться один раз в неделю. Такой подход поможет планировать блюда, рационально использовать продукты и избегать лишних трат.

Планируйте меню заранее

Составьте простой план питания на 5-7 дней. Он не должен быть сложным, достаточно определить основные блюда: каши на завтрак, супы и гарниры на обед, легкие ужины. Это позволит закупить только нужные продукты, а не покупать "на глаз".

економія грошей на продуктах
Продукты в пакете. Фото: Freepik

Выбирайте сезонные овощи и фрукты

Сезонные продукты всегда дешевле и полезнее, чем те, которые завезены из-за границы. Осенью — это тыква, капуста, морковь, свекла, яблоки и груши. Зимой стоит делать ставку на корнеплоды, крупы и бобовые. Так вы получите максимум витаминов за минимальную цену.

Покупайте основные продукты большими упаковками

Крупы, муку, сахар, макароны, масло выгоднее брать в больших пачках или бутылках. Это не только дешевле за килограмм, но и позволяет иметь стратегический запас. Такие продукты долго хранятся и всегда станут основой для быстрых и недорогих блюд.

Готовьте дома вместо покупки полуфабрикатов

Домашний суп, запеченные овощи или котлеты всегда получаются дешевле и полезнее, чем готовые блюда из магазина. Кроме того, готовя самостоятельно, вы можете контролировать качество продуктов и состав блюда.

Используйте остатки продуктов

Не спешите выбрасывать остатки еды. Из вчерашнего риса можно сделать запеканку, из сухого хлеба — гренки или панировочные сухари, а из оставшихся овощей — овощной суп или салат. Это поможет сэкономить и минимизировать пищевые отходы.

Отдавайте предпочтение простым, но питательным продуктам

Картофель, гречка, овсянка, бобовые, яйца, капуста — это доступные продукты, которые дают ощущение сытости и содержат много полезных веществ. Они должны стать базой вашего рациона, а уже к ним можно добавлять мясо, рыбу, сыр или овощи.

Следите за акциями и скидками, но покупайте с умом

Не стоит скупать все подряд только потому, что товар дешевле. Польза имеют только те покупки, которые вы реально будете использовать. Если видите акцию на крупы, масло, консервы или замороженные овощи — смело берите. Но избегайте лишних сладостей или продуктов, которые быстро портятся.

Вывод

Экономия на продуктах — это прежде всего о планировании и дисциплине. Составьте список, закупайтесь раз в неделю, используйте сезонные продукты и не тратьтесь на лишнее. Такой подход поможет не только сэкономить средства, но и сделать ваш рацион здоровым и разнообразным.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
