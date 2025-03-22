Как сделать драники золотистыми - советы от кулинаров - советы от кулинаров

Картофельные деруны. Фото: Freepik

Чтобы деруны были не только хрустящими, но и имели красивый золотистый цвет, нужно знать несколько кулинарных хитростей. Опытные повара поделились секретами, как правильно подготовить картофель и сохранить его привлекательный вид.

Рецепт опубликовали Соседка.

Читайте также:

Как приготовить идеальные драники и сохранить их золотистый цвет

Деруны, картофельные оладьи или бабка готовятся по одной технологии — нужно натереть сырой картофель на мелкой терке. Однако есть одна проблема: картофель быстро темнеет, из-за чего блюдо приобретает сероватый или даже зеленоватый оттенок. Как этого избежать?

Жареные драники. фото: Freepik

Почему картофель темнеет

Потемнение картофеля — это естественная реакция крахмала на контакт с кислородом. Как только вы натираете картофель, запускается процесс окисления, который меняет его цвет.

Как сохранить красивый золотистый цвет

Выбирайте правильный сорт картофеля — наиболее устойчивы к потемнению сорта с высоким содержанием крахмала.

Добавляйте лук — натрите вместе с картофелем среднюю луковицу. Это замедлит окисление и сделает вкус более насыщенным.

Готовьте сразу — не оставляйте натертый картофель надолго, используйте его сразу после подготовки.

Рецепт идеальных драников

Деруны со сметаной. фото: Freepik

Вам понадобится:

картофель — 1 кг;

мука — 2 ст. л.;

лук — 1 средний;

яйцо — 1 шт.;

соль — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Натереть картофель на мелкой терке, переложить в сито и дать стечь лишней жидкости.

Натереть лук, смешать его с картофелем, добавить яйцо, муку и соль.

Тщательно перемешать до однородности. Жарить на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки.

Следуя этим простым советам, вы сможете приготовить драники, которые будут не только вкусными, но и аппетитными на вид.

Ранее мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстрый и вкусный рецепт из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.