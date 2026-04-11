Котлеты по-французски в духовке: новый рецепт из 700 г фарша

Салат с грушей и голубым сыром с грушей. Фото: кадр из видео

Когда хочется чего-то особенного, но без лишней тяжести — этот салат станет идеальным выбором. Сочетание сладкой груши, пикантного сыра и хрустящего бекона создает настоящую гастрономическую гармонию. Легкий, элегантный и очень вкусный — именно то, что нужно для праздничного настроения.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

микс салатов — по вкусу;

груша — 1-2 шт.;

бекон — 300 г;

сыр дорблю — 100 г;

сливочное масло — 20 г.

Для заправки:

лук синий — 0,25 шт.;

масло — 3 ст. л.;

уксус яблочный или винный — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Бекон обжарить до румяности, чтобы он стал хрустящим. Грушу нарезать ломтиками, сыр измельчить кусочками. Для заправки лук мелко нарезать, смешать с маслом, уксусом, медом и солью. На тарелку выложить микс салатов, добавить грушу, бекон и сыр. Полить заправкой и аккуратно перемешать перед подачей.

