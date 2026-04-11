Котлеты по-французски в духовке: новый рецепт из 700 г фарша

Изысканный салат с грушей и голубым сыром: вкусное сочетание без майонеза
Дата публикации 11 апреля 2026 21:44
Салат с грушей и голубым сыром с грушей. Фото: кадр из видео
Когда хочется чего-то особенного, но без лишней тяжести — этот салат станет идеальным выбором. Сочетание сладкой груши, пикантного сыра и хрустящего бекона создает настоящую гастрономическую гармонию. Легкий, элегантный и очень вкусный — именно то, что нужно для праздничного настроения.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- микс салатов — по вкусу;
- груша — 1-2 шт.;
- бекон — 300 г;
- сыр дорблю — 100 г;
- сливочное масло — 20 г.
Для заправки:
- лук синий — 0,25 шт.;
- масло — 3 ст. л.;
- уксус яблочный или винный — 1 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Бекон обжарить до румяности, чтобы он стал хрустящим.
- Грушу нарезать ломтиками, сыр измельчить кусочками.
- Для заправки лук мелко нарезать, смешать с маслом, уксусом, медом и солью.
- На тарелку выложить микс салатов, добавить грушу, бекон и сыр.
- Полить заправкой и аккуратно перемешать перед подачей.
