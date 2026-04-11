Котлеты по-французски в духовке: новый рецепт из 700 г фарша

Изысканный салат с грушей и голубым сыром: вкусное сочетание без майонеза

Дата публикации 11 апреля 2026 21:44
Салат с грушей и голубым сыром с грушей. Фото: кадр из видео

Когда хочется чего-то особенного, но без лишней тяжести — этот салат станет идеальным выбором. Сочетание сладкой груши, пикантного сыра и хрустящего бекона создает настоящую гастрономическую гармонию. Легкий, элегантный и очень вкусный — именно то, что нужно для праздничного настроения.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • микс салатов — по вкусу;
  • груша — 1-2 шт.;
  • бекон — 300 г;
  • сыр дорблю — 100 г;
  • сливочное масло — 20 г.

Для заправки:

  • лук синий — 0,25 шт.;
  • масло — 3 ст. л.;
  • уксус яблочный или винный — 1 ст. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Бекон обжарить до румяности, чтобы он стал хрустящим.
  2. Грушу нарезать ломтиками, сыр измельчить кусочками.
  3. Для заправки лук мелко нарезать, смешать с маслом, уксусом, медом и солью.
  4. На тарелку выложить микс салатов, добавить грушу, бекон и сыр.
  5. Полить заправкой и аккуратно перемешать перед подачей.

Юлия Щербак - Редактор
