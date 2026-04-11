Котлети по-французьки у духовці: новий рецепт з 700 г фаршу

Вишуканий салат з грушею та блакитним сиром: смачне поєднання без майонезу
Дата публікації: 11 квітня 2026 21:44
Салат з грушею та блакитним сиром. Фото: кадр з відео
Коли хочеться чогось особливого, але без зайвої важкості — цей салат стане ідеальним вибором. Поєднання солодкої груші, пікантного сиру та хрусткого бекону створює справжню гастрономічну гармонію. Легкий, елегантний і дуже смачний — саме те, що потрібно для святкового настрою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- мікс салатів — за смаком;
- груша — 1–2 шт.;
- бекон — 300 г;
- сир дорблю — 100 г;
- вершкове масло — 20 г.
Для заправки:
- цибуля синя — 0,25 шт.;
- олія — 3 ст. л.;
- оцет яблучний або винний — 1 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Бекон обсмажити до рум’яності, щоб він став хрустким.
- Грушу нарізати скибочками, сир подрібнити шматочками.
- Для заправки цибулю дрібно нарізати, змішати з олією, оцтом, медом і сіллю.
- На тарілку викласти мікс салатів, додати грушу, бекон і сир.
- Полити заправкою та акуратно перемішати перед подачею.
