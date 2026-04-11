Котлети по-французьки у духовці: новий рецепт з 700 г фаршу

Салат з грушею та блакитним сиром. Фото: кадр з відео

Коли хочеться чогось особливого, але без зайвої важкості — цей салат стане ідеальним вибором. Поєднання солодкої груші, пікантного сиру та хрусткого бекону створює справжню гастрономічну гармонію. Легкий, елегантний і дуже смачний — саме те, що потрібно для святкового настрою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

мікс салатів — за смаком;

груша — 1–2 шт.;

бекон — 300 г;

сир дорблю — 100 г;

вершкове масло — 20 г.

Для заправки:

цибуля синя — 0,25 шт.;

олія — 3 ст. л.;

оцет яблучний або винний — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Бекон обсмажити до рум’яності, щоб він став хрустким. Грушу нарізати скибочками, сир подрібнити шматочками. Для заправки цибулю дрібно нарізати, змішати з олією, оцтом, медом і сіллю. На тарілку викласти мікс салатів, додати грушу, бекон і сир. Полити заправкою та акуратно перемішати перед подачею.

