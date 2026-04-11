Котлети по-французьки у духовці: новий рецепт з 700 г фаршу

Вишуканий салат з грушею та блакитним сиром: смачне поєднання без майонезу

Вишуканий салат з грушею та блакитним сиром: смачне поєднання без майонезу

Дата публікації: 11 квітня 2026 21:44
Салат з грушею та блакитним сиром. Фото: кадр з відео

Коли хочеться чогось особливого, але без зайвої важкості — цей салат стане ідеальним вибором. Поєднання солодкої груші, пікантного сиру та хрусткого бекону створює справжню гастрономічну гармонію. Легкий, елегантний і дуже смачний — саме те, що потрібно для святкового настрою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • мікс салатів — за смаком;
  • груша — 1–2 шт.;
  • бекон — 300 г;
  • сир дорблю — 100 г;
  • вершкове масло — 20 г.

Для заправки:

  • цибуля синя — 0,25 шт.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • оцет яблучний або винний — 1 ст. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • сіль — за смаком.

Спосіб приготування

  1. Бекон обсмажити до рум’яності, щоб він став хрустким.
  2. Грушу нарізати скибочками, сир подрібнити шматочками.
  3. Для заправки цибулю дрібно нарізати, змішати з олією, оцтом, медом і сіллю.
  4. На тарілку викласти мікс салатів, додати грушу, бекон і сир.
  5. Полити заправкою та акуратно перемішати перед подачею.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
