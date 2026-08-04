Квашеные помидоры без плесени: простой рецепт с горчицей и зеленью

Как заквасить помидоры: добавляем горчицу, чтобы не появилась плесень и томаты были твердыми
Если хочется приготовить настоящие квашеные помидоры с насыщенным вкусом и без лишних хлопот, этот рецепт станет одним из самых любимых. Секрет в обычном горчичном порошке, который помогает избежать появления плесени и сохраняет помидоры плотными и аппетитными.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — столько, сколько поместится в 3-литровое ведерко;
- пищевое пластиковое ведерко с крышкой — 3 л.
Для ароматных слоев:
- листья хрена — 2–3 шт.;
- зонтики укропа — 2–3 шт.;
- чеснок — несколько зубчиков;
- лавровый лист — 1–2 шт.;
- острый перец — по вкусу;
- черный перец горошком — несколько горошин.
Для рассола (на 1 л воды):
- вода — 1 л;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- горчичный порошок — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Помидоры хорошо вымыть и отобрать только плотные плоды без повреждений.
- На дно чистого ведерка выложить листья хрена, укроп, чеснок, лавровый лист и кусочек острого перца.
- Сверху выложить слой помидоров, после чего повторить слои с зеленью и специями.
- Для рассола смешать холодную воду с солью, сахаром и горчичным порошком до полного растворения.
- Залить помидоры так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.
- Накройте помидоры тарелкой или крышкой меньшего диаметра, установите небольшой груз и оставьте для квашения. Благодаря горчице помидоры получаются упругими, ароматными и без плесени.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов
Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.
Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.
Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.
Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".