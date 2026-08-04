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Главная Вкус Как заквасить помидоры: добавляем горчицу, чтобы не появилась плесень и томаты были твердыми

Как заквасить помидоры: добавляем горчицу, чтобы не появилась плесень и томаты были твердыми

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 17:08
Квашеные помидоры без плесени: простой рецепт с горчицей и зеленью
Квашеные помидоры. Фото: кадр из видео

Если хочется приготовить настоящие квашеные помидоры с насыщенным вкусом и без лишних хлопот, этот рецепт станет одним из самых любимых. Секрет в обычном горчичном порошке, который помогает избежать появления плесени и сохраняет помидоры плотными и аппетитными.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — столько, сколько поместится в 3-литровое ведерко;
  • пищевое пластиковое ведерко с крышкой — 3 л.

Для ароматных слоев:

  • листья хрена — 2–3 шт.;
  • зонтики укропа — 2–3 шт.;
  • чеснок — несколько зубчиков;
  • лавровый лист — 1–2 шт.;
  • острый перец — по вкусу;
  • черный перец горошком — несколько горошин.

Для рассола (на 1 л воды):

Читайте также:
  • вода — 1 л;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • горчичный порошок — 1 ст. л.
рецепт квашених помідорів
Вода с горчицей. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Помидоры хорошо вымыть и отобрать только плотные плоды без повреждений.
  2. На дно чистого ведерка выложить листья хрена, укроп, чеснок, лавровый лист и кусочек острого перца.
  3. Сверху выложить слой помидоров, после чего повторить слои с зеленью и специями.
  4. Для рассола смешать холодную воду с солью, сахаром и горчичным порошком до полного растворения.
  5. Залить помидоры так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.
  6. Накройте помидоры тарелкой или крышкой меньшего диаметра, установите небольшой груз и оставьте для квашения. Благодаря горчице помидоры получаются упругими, ароматными и без плесени.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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