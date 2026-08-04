Квашені помідори без плісняви: простий рецепт із гірчицею та зеленню

Квашені помідори. Фото: кадр з відео

Якщо хочеться приготувати справжні квашені помідори з насиченим смаком і без зайвих клопотів, цей рецепт стане одним із найулюбленіших. Секрет у звичайному гірчичному порошку, який допомагає уникнути плісняви та зберігає томати щільними й апетитними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — скільки поміститься у 3-літрове відерце;

харчове пластикове відерце з кришкою — 3 л.

Для ароматних шарів:

листя хрону — 2–3 шт.;

парасольки кропу — 2–3 шт.;

часник — кілька зубчиків;

лавровий лист — 1–2 шт.;

гострий перець — за смаком;

чорний перець горошком — кілька горошин.

Для розсолу (на 1 л води):

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вода — 1 л;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

гірчичний порошок — 1 ст. л.

Вода з гірчицею. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Помідори добре помити й відібрати лише щільні плоди без пошкоджень. На дно чистого відерця викласти листя хрону, кріп, часник, лавровий лист і шматочок гострого перцю. Зверху розмістити шар помідорів, після чого повторити шари із зеленню та спеціями. Для розсолу змішати холодну воду із сіллю, цукром і гірчичним порошком до повного розчинення. Залити помідори так, щоб вони були повністю вкриті рідиною. Накрити помідори тарілкою або кришкою меншого діаметра, встановити невеликий гніт і залишити для квашення. Завдяки гірчиці помідори виходять пружними, ароматними та без плісняви.

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