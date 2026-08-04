Квашені помідори без плісняви: простий рецепт із гірчицею та зеленню

Як заквасити помідори: додаємо гірчицю, щоб не було плісняви й томати були пружними
Якщо хочеться приготувати справжні квашені помідори з насиченим смаком і без зайвих клопотів, цей рецепт стане одним із найулюбленіших. Секрет у звичайному гірчичному порошку, який допомагає уникнути плісняви та зберігає томати щільними й апетитними.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — скільки поміститься у 3-літрове відерце;
- харчове пластикове відерце з кришкою — 3 л.
Для ароматних шарів:
- листя хрону — 2–3 шт.;
- парасольки кропу — 2–3 шт.;
- часник — кілька зубчиків;
- лавровий лист — 1–2 шт.;
- гострий перець — за смаком;
- чорний перець горошком — кілька горошин.
Для розсолу (на 1 л води):
- вода — 1 л;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- гірчичний порошок — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Помідори добре помити й відібрати лише щільні плоди без пошкоджень.
- На дно чистого відерця викласти листя хрону, кріп, часник, лавровий лист і шматочок гострого перцю.
- Зверху розмістити шар помідорів, після чого повторити шари із зеленню та спеціями.
- Для розсолу змішати холодну воду із сіллю, цукром і гірчичним порошком до повного розчинення.
- Залити помідори так, щоб вони були повністю вкриті рідиною.
- Накрити помідори тарілкою або кришкою меншого діаметра, встановити невеликий гніт і залишити для квашення. Завдяки гірчиці помідори виходять пружними, ароматними та без плісняви.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів
Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.
Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.
Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.
Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".