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Головна Смак Як заквасити помідори: додаємо гірчицю, щоб не було плісняви й томати були пружними

Як заквасити помідори: додаємо гірчицю, щоб не було плісняви й томати були пружними

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 17:08
Квашені помідори без плісняви: простий рецепт із гірчицею та зеленню
Квашені помідори. Фото: кадр з відео

Якщо хочеться приготувати справжні квашені помідори з насиченим смаком і без зайвих клопотів, цей рецепт стане одним із найулюбленіших. Секрет у звичайному гірчичному порошку, який допомагає уникнути плісняви та зберігає томати щільними й апетитними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори — скільки поміститься у 3-літрове відерце;
  • харчове пластикове відерце з кришкою — 3 л.

Для ароматних шарів:

  • листя хрону — 2–3 шт.;
  • парасольки кропу — 2–3 шт.;
  • часник — кілька зубчиків;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;
  • гострий перець — за смаком;
  • чорний перець горошком — кілька горошин.

Для розсолу (на 1 л води):

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  • вода — 1 л;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • гірчичний порошок — 1 ст. л.
рецепт квашених помідорів
Вода з гірчицею. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Помідори добре помити й відібрати лише щільні плоди без пошкоджень.
  2. На дно чистого відерця викласти листя хрону, кріп, часник, лавровий лист і шматочок гострого перцю. 
  3. Зверху розмістити шар помідорів, після чого повторити шари із зеленню та спеціями.
  4. Для розсолу змішати холодну воду із сіллю, цукром і гірчичним порошком до повного розчинення.
  5. Залити помідори так, щоб вони були повністю вкриті рідиною.
  6. Накрити помідори тарілкою або кришкою меншого діаметра, встановити невеликий гніт і залишити для квашення. Завдяки гірчиці помідори виходять пружними, ароматними та без плісняви.

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рецепт квашені помідори ферментовані овочі
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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