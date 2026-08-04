Как заквасить помидоры: добавляем горчицу, чтобы не появилась плесень и томаты были твердыми

Квашеные помидоры. Фото: кадр из видео

Юлия Щербак Редактор

Если хочется приготовить настоящие квашеные помидоры с насыщенным вкусом и без лишних хлопот, этот рецепт станет одним из самых любимых. Секрет в обычном горчичном порошке, который помогает избежать появления плесени и сохраняет помидоры плотными и аппетитными.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры — столько, сколько поместится в 3-литровое ведерко;

пищевое пластиковое ведерко с крышкой — 3 л.

Для ароматных слоев:

листья хрена — 2–3 шт.;

зонтики укропа — 2–3 шт.;

чеснок — несколько зубчиков;

лавровый лист — 1–2 шт.;

острый перец — по вкусу;

черный перец горошком — несколько горошин.

Для рассола (на 1 л воды):

вода — 1 л;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

горчичный порошок — 1 ст. л.

Вода с горчицей. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Помидоры хорошо вымыть и отобрать только плотные плоды без повреждений. На дно чистого ведерка выложить листья хрена, укроп, чеснок, лавровый лист и кусочек острого перца. Сверху выложить слой помидоров, после чего повторить слои с зеленью и специями. Для рассола смешать холодную воду с солью, сахаром и горчичным порошком до полного растворения. Залить помидоры так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Накройте помидоры тарелкой или крышкой меньшего диаметра, установите небольшой груз и оставьте для квашения. Благодаря горчице помидоры получаются упругими, ароматными и без плесени.

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