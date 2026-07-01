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Хрустящие квашеные огурцы: нужно добавить 3 столовые ложки муки в 3-литровую банку

1 июля 2026 15:34
Квашеные огурцы. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Если хочется, чтобы квашеные огурцы оставались хрустящими вплоть до самой весны, стоит попробовать этот необычный способ. Все, что понадобится, — добавить в банку один простой ингредиент, который многие хозяйки незаслуженно обходят стороной. Благодаря такому рецепту огурцы получаются ароматными, упругими и с насыщенным вкусом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 4 кг;
  • чеснок — 15 зубчиков;
  • соль — по 3 ст. л. с горкой на каждую 3-литровую банку;
  • мука — по 3 ст. л. с горкой на каждую 3-литровую банку;
  • веточки укропа — по вкусу;
  • листья вишни — по вкусу;
  • листья чёрной смородины — по вкусу;
  • листья хрена — по вкусу;
  • листья винограда — по вкусу;
  • холодная вода.
Приготовление огурцов. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы хорошо вымыть, обрезать кончики и замочить в холодной воде на 2–3 часа.
  2. На дно чистых банок выложить листья вишни, смородины, хрена и винограда, после чего плотно наполнить их огурцами, добавляя чеснок.
  3. В каждую банку добавить соль и муку, влить немного холодной воды, а затем долить почти до верха.
  4. Накрыть капроновыми крышками и хорошо встряхнуть, чтобы мука равномерно растворилась.
  5. Сверху положить веточки укропа, долить воду до краев и плотно закрыть.
  6. Оставить банки при комнатной температуре на 3 суток для квашения.
  7. После этого проверить вкус и, если огурцы готовы, закрыть металлическими крышками и перенести в прохладное место для хранения.

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