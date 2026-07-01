Хрустящие квашеные огурцы: нужно добавить 3 столовые ложки муки в 3-литровую банку

Квашеные огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Если хочется, чтобы квашеные огурцы оставались хрустящими вплоть до самой весны, стоит попробовать этот необычный способ. Все, что понадобится, — добавить в банку один простой ингредиент, который многие хозяйки незаслуженно обходят стороной. Благодаря такому рецепту огурцы получаются ароматными, упругими и с насыщенным вкусом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 4 кг;

чеснок — 15 зубчиков;

соль — по 3 ст. л. с горкой на каждую 3-литровую банку;

мука — по 3 ст. л. с горкой на каждую 3-литровую банку;

веточки укропа — по вкусу;

листья вишни — по вкусу;

листья чёрной смородины — по вкусу;

листья хрена — по вкусу;

листья винограда — по вкусу;

холодная вода.

Приготовление огурцов. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Огурцы хорошо вымыть, обрезать кончики и замочить в холодной воде на 2–3 часа. На дно чистых банок выложить листья вишни, смородины, хрена и винограда, после чего плотно наполнить их огурцами, добавляя чеснок. В каждую банку добавить соль и муку, влить немного холодной воды, а затем долить почти до верха. Накрыть капроновыми крышками и хорошо встряхнуть, чтобы мука равномерно растворилась. Сверху положить веточки укропа, долить воду до краев и плотно закрыть. Оставить банки при комнатной температуре на 3 суток для квашения. После этого проверить вкус и, если огурцы готовы, закрыть металлическими крышками и перенести в прохладное место для хранения.

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