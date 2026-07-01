Хрустящие квашеные огурцы: нужно добавить 3 столовые ложки муки в 3-литровую банку
1 июля 2026 15:34
Квашеные огурцы. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется, чтобы квашеные огурцы оставались хрустящими вплоть до самой весны, стоит попробовать этот необычный способ. Все, что понадобится, — добавить в банку один простой ингредиент, который многие хозяйки незаслуженно обходят стороной. Благодаря такому рецепту огурцы получаются ароматными, упругими и с насыщенным вкусом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 4 кг;
- чеснок — 15 зубчиков;
- соль — по 3 ст. л. с горкой на каждую 3-литровую банку;
- мука — по 3 ст. л. с горкой на каждую 3-литровую банку;
- веточки укропа — по вкусу;
- листья вишни — по вкусу;
- листья чёрной смородины — по вкусу;
- листья хрена — по вкусу;
- листья винограда — по вкусу;
- холодная вода.
Способ приготовления
- Огурцы хорошо вымыть, обрезать кончики и замочить в холодной воде на 2–3 часа.
- На дно чистых банок выложить листья вишни, смородины, хрена и винограда, после чего плотно наполнить их огурцами, добавляя чеснок.
- В каждую банку добавить соль и муку, влить немного холодной воды, а затем долить почти до верха.
- Накрыть капроновыми крышками и хорошо встряхнуть, чтобы мука равномерно растворилась.
- Сверху положить веточки укропа, долить воду до краев и плотно закрыть.
- Оставить банки при комнатной температуре на 3 суток для квашения.
- После этого проверить вкус и, если огурцы готовы, закрыть металлическими крышками и перенести в прохладное место для хранения.
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