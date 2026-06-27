"Королевское" абрикосовое варенье из 1,5 кг: понадобится 1 кг сахара и половина лимона

Абрикосовое варенье. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Это абрикосовое варенье не зря называют королевским. Благодаря не долгой варке и двухэтапному приготовлению сироп получается густым и прозрачным, а половинки абрикосов остаются целыми, сочными и очень ароматными. Такую заготовку захочется готовить каждое лето.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

абрикосы — 1,5 кг;

сахар — 1 кг;

лимон — 1/2 шт.

Приготовление варенья из абрикосов. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Абрикосы вымыть, обсушить, разрезать пополам и удалить косточки. Выложить плоды слоями в кастрюлю, пересыпая каждый слой сахаром. Оставить примерно на 1 час, чтобы абрикосы пустили сок. Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения, осторожно перемешать до полного растворения сахара. Добавить сок половины лимона и варить 5 минут, периодически снимая пену. Полностью остудить варенье и оставить настаиваться на 8–12 часов. Затем еще раз довести до кипения, проварить 5 минут и сразу разлить в стерилизованные банки. Герметично закрыть крышками, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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