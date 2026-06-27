"Королевское" абрикосовое варенье из 1,5 кг: понадобится 1 кг сахара и половина лимона
27 июня 2026 01:04
Абрикосовое варенье. Фото: smachnenke.com.ua
Это абрикосовое варенье не зря называют королевским. Благодаря не долгой варке и двухэтапному приготовлению сироп получается густым и прозрачным, а половинки абрикосов остаются целыми, сочными и очень ароматными. Такую заготовку захочется готовить каждое лето.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- абрикосы — 1,5 кг;
- сахар — 1 кг;
- лимон — 1/2 шт.
Способ приготовления
- Абрикосы вымыть, обсушить, разрезать пополам и удалить косточки.
- Выложить плоды слоями в кастрюлю, пересыпая каждый слой сахаром.
- Оставить примерно на 1 час, чтобы абрикосы пустили сок.
- Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения, осторожно перемешать до полного растворения сахара.
- Добавить сок половины лимона и варить 5 минут, периодически снимая пену.
- Полностью остудить варенье и оставить настаиваться на 8–12 часов.
- Затем еще раз довести до кипения, проварить 5 минут и сразу разлить в стерилизованные банки.
- Герметично закрыть крышками, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
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