Грузинские сырные лепешки из кукурузной муки: простой рецепт без духовки

Кукурузные лепешки. Фото: кадр из видео

Когда хочется чего-то тёплого, сырного и максимально простого, эти лепешки становятся идеальным вариантом. У них хрустящая корочка и нежная тягучая середина благодаря сулугуни. Готовятся из доступных ингредиентов и всегда исчезают со стола первыми.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кукурузная мука — 200 г;

сыр сулугуни — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

кефир — 100 г;

сметана — 50 г (или сливки);

манная крупа — 30 г (по желанию);

соль — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

В миске смешать кукурузную муку, яйцо, кефир и сметану до однородной консистенции. Добавить соль и манную крупу, перемешать и ввести тёртый сыр. Замесить мягкое тесто и оставить на 15–30 минут, чтобы манная крупа набухла. Разделить массу на порции, сформировать лепешки и обжарить на разогретой сковороде с маслом по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки. Первую сторону готовить под крышкой. Готовые лепешки выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, и подавать горячими.

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