Грузинские сырные лепешки из кукурузной муки: простой рецепт без духовки

Кукурузные лепешки с сыром по-грузински: рецепт за 20 минут
Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 13:44
Кукурузные лепешки. Фото: кадр из видео
Когда хочется чего-то тёплого, сырного и максимально простого, эти лепешки становятся идеальным вариантом. У них хрустящая корочка и нежная тягучая середина благодаря сулугуни. Готовятся из доступных ингредиентов и всегда исчезают со стола первыми.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кукурузная мука — 200 г;
- сыр сулугуни — 200 г;
- яйцо — 1 шт.;
- кефир — 100 г;
- сметана — 50 г (или сливки);
- манная крупа — 30 г (по желанию);
- соль — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- В миске смешать кукурузную муку, яйцо, кефир и сметану до однородной консистенции.
- Добавить соль и манную крупу, перемешать и ввести тёртый сыр.
- Замесить мягкое тесто и оставить на 15–30 минут, чтобы манная крупа набухла.
- Разделить массу на порции, сформировать лепешки и обжарить на разогретой сковороде с маслом по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки. Первую сторону готовить под крышкой.
- Готовые лепешки выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, и подавать горячими.
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