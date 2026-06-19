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Главная Вкус Кукурузные лепешки с сыром по-грузински: рецепт за 20 минут

Кукурузные лепешки с сыром по-грузински: рецепт за 20 минут

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 13:44
Грузинские сырные лепешки из кукурузной муки: простой рецепт без духовки
Кукурузные лепешки. Фото: кадр из видео

Когда хочется чего-то тёплого, сырного и максимально простого, эти лепешки становятся идеальным вариантом. У них хрустящая корочка и нежная тягучая середина благодаря сулугуни. Готовятся из доступных ингредиентов и всегда исчезают со стола первыми.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кукурузная мука — 200 г;
  • сыр сулугуни — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • кефир — 100 г;
  • сметана — 50 г (или сливки);
  • манная крупа — 30 г (по желанию);
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт кукурузних оладок
Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. В миске смешать кукурузную муку, яйцо, кефир и сметану до однородной консистенции.
  2. Добавить соль и манную крупу, перемешать и ввести тёртый сыр.
  3. Замесить мягкое тесто и оставить на 15–30 минут, чтобы манная крупа набухла.
  4. Разделить массу на порции, сформировать лепешки и обжарить на разогретой сковороде с маслом по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки. Первую сторону готовить под крышкой.
  5. Готовые лепешки выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, и подавать горячими.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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