Грузинські сирні коржики з кукурудзяного борошна: простий рецепт без духовки

Кукурудзяні коржики. Фото: кадр з відео

Коли хочеться чогось теплого, сирного і максимально простого, ці коржики стають ідеальним варіантом. Вони мають хрустку скоринку та ніжну тягучу середину завдяки сулугуні. Готуються з доступних інгредієнтів і завжди зникають зі столу першими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кукурудзяне борошно — 200 г;

сир сулугуні — 200 г;

яйце — 1 шт.;

кефір — 100 г;

сметана — 50 г (або вершки);

манка — 30 г (за бажанням);

сіль — за смаком;

олія — для смаження.

Приготування страви. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

У мисці змішати кукурудзяне борошно, яйце, кефір і сметану до однорідності. Додати сіль і манку, перемішати та ввести натертий сир. Замісити м’яке тісто і залишити на 15–30 хвилин, щоб манка набухла. Поділити масу на порції, сформувати коржики та обсмажити на розігрітій сковороді з олією по кілька хвилин з кожного боку до золотистої скоринки. Першу сторону готувати під кришкою. Готові коржики викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир, і подавати гарячими.

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