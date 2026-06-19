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Головна Смак Сирні кукурудзяні коржики по-грузинськи: рецепт за 20 хвилин

Сирні кукурудзяні коржики по-грузинськи: рецепт за 20 хвилин

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 13:44
Грузинські сирні коржики з кукурудзяного борошна: простий рецепт без духовки
Кукурудзяні коржики. Фото: кадр з відео

Коли хочеться чогось теплого, сирного і максимально простого, ці коржики стають ідеальним варіантом. Вони мають хрустку скоринку та ніжну тягучу середину завдяки сулугуні. Готуються з доступних інгредієнтів і завжди зникають зі столу першими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • кукурудзяне борошно — 200 г;
  • сир сулугуні — 200 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • кефір — 100 г;
  • сметана — 50 г (або вершки);
  • манка — 30 г (за бажанням);
  • сіль — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт кукурузних оладок
Приготування страви. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування 

  1. У мисці змішати кукурудзяне борошно, яйце, кефір і сметану до однорідності.
  2. Додати сіль і манку, перемішати та ввести натертий сир.
  3. Замісити м’яке тісто і залишити на 15–30 хвилин, щоб манка набухла.
  4. Поділити масу на порції, сформувати коржики та обсмажити на розігрітій сковороді з олією по кілька хвилин з кожного боку до золотистої скоринки. Першу сторону готувати під кришкою.
  5. Готові коржики викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир, і подавати гарячими.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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