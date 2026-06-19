Грузинські сирні коржики з кукурудзяного борошна: простий рецепт без духовки

Сирні кукурудзяні коржики по-грузинськи: рецепт за 20 хвилин
Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 13:44
Кукурудзяні коржики. Фото: кадр з відео
Коли хочеться чогось теплого, сирного і максимально простого, ці коржики стають ідеальним варіантом. Вони мають хрустку скоринку та ніжну тягучу середину завдяки сулугуні. Готуються з доступних інгредієнтів і завжди зникають зі столу першими.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кукурудзяне борошно — 200 г;
- сир сулугуні — 200 г;
- яйце — 1 шт.;
- кефір — 100 г;
- сметана — 50 г (або вершки);
- манка — 30 г (за бажанням);
- сіль — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- У мисці змішати кукурудзяне борошно, яйце, кефір і сметану до однорідності.
- Додати сіль і манку, перемішати та ввести натертий сир.
- Замісити м’яке тісто і залишити на 15–30 хвилин, щоб манка набухла.
- Поділити масу на порції, сформувати коржики та обсмажити на розігрітій сковороді з олією по кілька хвилин з кожного боку до золотистої скоринки. Першу сторону готувати під кришкою.
- Готові коржики викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир, і подавати гарячими.
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