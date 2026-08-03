Ua
Главная Вкус Квашеные огурцы с мукой по рецепту бабушки: на вкус как бочковые

Квашеные огурцы с мукой по рецепту бабушки: на вкус как бочковые

3 августа 2026 21:04
Квашеные огурцы с мукой. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Если вы любите настоящие бочковые огурцы, этот рецепт точно заслуживает внимания. Минимальное количество ингредиентов, естественное квашение и старый проверенный секрет с мукой помогают получить хрустящие, ароматные и очень вкусные огурцы, которые прекрасно подходят для зимнего стола.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — примерно 700 г;
  • вода — 500 мл.;
  • соль — 1 ст. л. без горки;
  • мука — 1 ст. л.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соцветия укропа — 1–2 шт.;
  • листья хрена — 1 небольшой листок.
Огурцы в банке. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы помыть, залить холодной водой на 1 час, после чего срезать кончики.
  2. На дно чистой банки положить листья хрена, укроп и чеснок. Плотно наполнить банку огурцами.
  3. В холодной воде растворить соль и муку, хорошо перемешать и залить огурцы рассолом.
  4. Неплотно накрыть банку крышкой и оставить в теплом месте на 3 суток. Во время брожения поставить банку в миску, так как рассол может переливаться.
  5. По окончании ферментации плотно закрыть банку и перенести в холодильник или холодный погреб.
  6. Через несколько дней огурцы приобретут насыщенный бочковый вкус.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".