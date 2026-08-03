Квашеные огурцы с мукой по рецепту бабушки: на вкус как бочковые
3 августа 2026 21:04
Квашеные огурцы с мукой. Фото: smachnenke.com.ua
Если вы любите настоящие бочковые огурцы, этот рецепт точно заслуживает внимания. Минимальное количество ингредиентов, естественное квашение и старый проверенный секрет с мукой помогают получить хрустящие, ароматные и очень вкусные огурцы, которые прекрасно подходят для зимнего стола.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — примерно 700 г;
- вода — 500 мл.;
- соль — 1 ст. л. без горки;
- мука — 1 ст. л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- соцветия укропа — 1–2 шт.;
- листья хрена — 1 небольшой листок.
Способ приготовления
- Огурцы помыть, залить холодной водой на 1 час, после чего срезать кончики.
- На дно чистой банки положить листья хрена, укроп и чеснок. Плотно наполнить банку огурцами.
- В холодной воде растворить соль и муку, хорошо перемешать и залить огурцы рассолом.
- Неплотно накрыть банку крышкой и оставить в теплом месте на 3 суток. Во время брожения поставить банку в миску, так как рассол может переливаться.
- По окончании ферментации плотно закрыть банку и перенести в холодильник или холодный погреб.
- Через несколько дней огурцы приобретут насыщенный бочковый вкус.
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