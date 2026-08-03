Квашеные помидоры с начинкой: рецепт с хреном и чесноком

Квашеные помидоры с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Квашеные помидоры — одна из тех домашних заготовок, которые с каждым днем становятся все вкуснее. Острая ароматная начинка придает плодам особый вкус, а простой рассол помогает сохранить их естественную кислинку и свежесть.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры — 4 кг;

хрен — по вкусу;

укроп — пучок;

петрушка — пучок;

чеснок — 60 г;

горький перец — 25 г.

Маринад на 1 л воды:

вода — 1 л.;

соль — 50 г;

горчичный порошок — 10 г.

Помидоры с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Помидоры вымыть и сделать сверху крестообразные надрезы, не разделяя плоды полностью. Для начинки измельчить чеснок, укроп, петрушку, хрен и острый перец. Перемешать все ингредиенты. Наполнить каждый помидор ароматной смесью и плотно уложить плоды в стерильные банки. Для рассола растворить соль и горчичный порошок в воде. Остудить до теплого состояния и залить им помидоры. Накрыть банки крышками и оставить при комнатной температуре на несколько дней для квашения. Когда появится кисловатый аромат и помидоры изменят цвет, перенесите их в прохладное место для хранения.

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