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Квашеные помидоры с начинкой: рецепт с хреном и чесноком

3 августа 2026 22:04
Квашеные помидоры с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Квашеные помидоры — одна из тех домашних заготовок, которые с каждым днем становятся все вкуснее. Острая ароматная начинка придает плодам особый вкус, а простой рассол помогает сохранить их естественную кислинку и свежесть.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — 4 кг;
  • хрен — по вкусу;
  • укроп — пучок;
  • петрушка — пучок;
  • чеснок — 60 г;
  • горький перец — 25 г.

Маринад на 1 л воды:

  • вода — 1 л.;
  • соль — 50 г;
  • горчичный порошок — 10 г.
Помидоры с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры вымыть и сделать сверху крестообразные надрезы, не разделяя плоды полностью.
  2. Для начинки измельчить чеснок, укроп, петрушку, хрен и острый перец. Перемешать все ингредиенты.
  3. Наполнить каждый помидор ароматной смесью и плотно уложить плоды в стерильные банки.
  4. Для рассола растворить соль и горчичный порошок в воде.
  5. Остудить до теплого состояния и залить им помидоры.
  6. Накрыть банки крышками и оставить при комнатной температуре на несколько дней для квашения.
  7. Когда появится кисловатый аромат и помидоры изменят цвет, перенесите их в прохладное место для хранения.

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