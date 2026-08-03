Квашеные помидоры с начинкой: рецепт с хреном и чесноком
3 августа 2026 22:04
Квашеные помидоры с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua
Квашеные помидоры — одна из тех домашних заготовок, которые с каждым днем становятся все вкуснее. Острая ароматная начинка придает плодам особый вкус, а простой рассол помогает сохранить их естественную кислинку и свежесть.
Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — 4 кг;
- хрен — по вкусу;
- укроп — пучок;
- петрушка — пучок;
- чеснок — 60 г;
- горький перец — 25 г.
Маринад на 1 л воды:
- вода — 1 л.;
- соль — 50 г;
- горчичный порошок — 10 г.
Способ приготовления
- Помидоры вымыть и сделать сверху крестообразные надрезы, не разделяя плоды полностью.
- Для начинки измельчить чеснок, укроп, петрушку, хрен и острый перец. Перемешать все ингредиенты.
- Наполнить каждый помидор ароматной смесью и плотно уложить плоды в стерильные банки.
- Для рассола растворить соль и горчичный порошок в воде.
- Остудить до теплого состояния и залить им помидоры.
- Накрыть банки крышками и оставить при комнатной температуре на несколько дней для квашения.
- Когда появится кисловатый аромат и помидоры изменят цвет, перенесите их в прохладное место для хранения.
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