Легендарная наливка "Пьяная вишня": домашний рецепт
Если в сезон вишни хочется заготовить не только варенье или компот, обязательно приготовьте домашнюю наливку. Она отличается насыщенным рубиновым цветом, приятным ягодным ароматом и мягким вкусом. Готовится она без сложных ингредиентов, а после нескольких месяцев выдержки становится ещё вкуснее. Этот проверенный рецепт легко повторить даже тем, кто готовит наливку впервые.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- вишня — 4 кг;
- сахар — 900 г;
- самогон 40° или другой крепкий алкоголь — чтобы полностью покрыть ягоды.
Способ приготовления
- Вишню вымыть и разложить по двум 3-литровым банкам по 2 кг.
- Добавить по 200 г сахара, залить алкоголем так, чтобы он полностью покрыл ягоды, закрыть банки и оставить настаиваться на 3 недели.
- После этого слить настой в отдельную емкость, а в вишню добавить еще по 250 г сахара.
- Хорошо встряхните банки и оставьте ещё на 7 дней, чтобы ягоды пустили ароматный сироп.
- Полученный сироп процедить и смешать с первым настоем.
- Готовую наливку разлейте по бутылкам и оставьте созревать не менее чем на 2–3 месяца.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления варенья и джемов на зиму
Ароматное варенье из кабачков с лимоном и апельсином: рецепт заготовки на зиму.
Густое клубничное варенье "по-старинке": так готовили наши бабушки.
Какие заготовки можно сделать из молодых шишек: сладости прямо из-под ног.
Узнайте, как "спасти" подгоревшее варенье — хозяйкам на заметку.
Густое сливовое варенье на зиму — готовится на одной сковороде.
Читайте Новини.live!